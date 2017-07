Scandal la Păuliș. Viceprimarul demis și-a instalat biroul în stradă

O decizie politică a tulburat liniștea în Primăria Păuliș. Conducerea centrală a PRU a decis să-l excludă din partid pe viceprimarul comunei, Viorel Petruța. Decizia e veche, din luna februarie, când a fost demisă și conducerea județeană, dar și mai mulți membri. Abia acum însă își produce efectele, pentru că a ajuns la Prefectură în 28 iunie, care a emis o zi mai târizu ordinul „privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local Păuliș, a domnului Petruța Viorel”. Asta pentru că, potrivit legii, alesul își pierde mandatul dacă partidul îi retrage sprijinul.

PRU a trimis informarea la autoritățile din Arad printr-un document semnat chiar de președintele național, Bogdan Diaconu, care a cerut „vacantarea postului de consilier local”.

Și-a găsit biroul ocupat

Fostul viceprimar susține că în 17 iulie s-a întors din concediul legal de odihnă și a constatat că nu mai are birou în Primăria Păuliș: „Mi-am găsit biroul ocupat de către administratorul public. Mie nu mi s-a comunicat nimic în legătură cu pieredea funcției. Nu am primit niciun document”, a spus Petruța. El și-a instalat un birou în stradă și susține că va lucra în continuare până când va primi oficial un document privind demiterea sa, dar și o motivare din partea conducerii centrale a PRU privind excluderea sa din partid. „Eu am fost ales cu sute de voturi și oamenii au așteptări de la mine. Am audiențe programate, nu pot să nu mă prezint. Cum nu mai am birou, mi-am adus o masă și un scaun și stau pe trotuarul din fața Primăriei”, a declarat fostul edil.

L-au găsit în stradă

Viceprimarul demis și-a început ziua de lucru după ce a semnat condica, afirmând că face asta de când a revenit din concediu și va continua să semneze zilnic: „La ora 8.00 când ajung, semnez, la ora 16.00, când plec, semnez. Dacă e să ne luăm după decizia partidului, de excludere, eu nu mai trebuia să fiu viceprimar din luna februarie, când am fost înlăturat alături de mulți membri din țară. De atunci PRU nu mi-a comunicat motivul”.

Localnicii care miercuri dimineață au mers în audiență la fostul viceprimar s-au declarat surprinși că acesta nu mai deține funcția. „Am venit în legătură cu fondul funciar, pentru că viceprimarul face parte din Comisia de fond funciar, iar de la primar nu mi s-au dat răspunsuri la scrisorile mele. Nu știu cum rezolvăm noi în stradă problemele, cred că în primarie ar trebui”, a spus Ioan Ardelean, localnic programat la audiențe.

„Am colaborat bine”

Primarul comunei, Ioan Turcin, ne-a declarat că a fost nevoit să-i ia biroul viceprimarului, în urma ordinului emis de prefect: „Am colaborat bine cu viceprimarul, și-a făcut datoria în teren, dar am respectat procedurile. Am văzut că a adus o masă și un scaun, cred că de la un restaurant vecin, și s-a instalat în fața Primăriei, nu știu de ce”.

Viorel Petruță spune că următorul său demers este să dea în judecată PRU.

În județul Arad, PRU nu mai are conducere din luna februarie, de când a fost demisă, iar liderii naționali nu au putut fi contactați pentru un punct de vedere.