„Se încearcă boicotarea extinderii gazului”

Deputatul PSD de Arad, Florin Tripa, îl acuză pe președintele CJA, Iustin Cionca, printr-un comunicat de presă că „încearcă prin orice mijloace să boicoteze extinderea rețelei de gaz în județul Arad, din considerente pur politice”.

„Marinel Cionca, cel mai slab președinte din istoria CJA, dorește cu orice preț să blocheze extinderea rețelei de gaz pe Valea Crișului, după ce a blocat proiectul de apă și canalizare la nivel județean sau pe cel de gestionare a deșeurilor. Cionca face presiuni asupra primarilor din județ pentru ca CJA să devină membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Valea Crișului, deși Consiliul județean nu are niciun rol în acest proiect, care va fi derulat cu sprijinul Guvernului României. Scopul lui Marinel Cionca este acela de a bloca extinderea gazului, iar un prim pas a fost să ordone primarilor liberali să boicoteze înființarea Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Valea Mureșului, plan care deocamdată i-a reușit. Marinel Cionca trebuie să știe faptul că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Valea Crișului nu este constituită pe criterii politice, nu este un proiect politic, dovadă faptul că președinte este primarul Sebișului, membru PNL, și nici nu va fi vreodată un vehicul electoral pentru PNL Arad, așa cum își dorește președinele CJA. Am putea spune că prezența lui Cionca în asociație ar pune în pericol întregul proiect, care ar avea soarta altor proiecte gestionate de șeful CJA. Mai bine s-ar preocupa de proiectele pe care le are în derulare. Zeci de localități așteaptă ca președintele CJA să își facă datoria în proiectul de extindere a rețelelor de apă și canalizare, care trenează de ani de zile, așa cum zeci de mii de arădeni așteaptă să fie finalizat proiectul de gestionare a deșeurilor, astfel încât cetățenii să nu mai stea săptămâni întregi cu gunoiul în fața caselor“, declară deputatul PSD Arad Florin Tripa.