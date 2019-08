Șerban: „Habar nu au de sport”

„Clubul Sportiv Universitar este de cinci ani de zile, cu toată opoziția unora, clubul anului. M-ați văzut, eram cu toții acolo, am luat o mulțime de premii, fiindcă sportivii erau plecați în cantonamente. Acum am aflat că echipa de rugby nu a primit niciun leu de la CMCA. Oare de ce? Mai ales că noi am ieșit anul acesta locul 3 pe țară la juniori Under 14. Apoi, am primit zece mii lei la atletism, când avem cele mai mari sportive de semifond și cei mai mari sportivi de fond din țară. Mai primim și 15.000 de lei la gimnastică aerobică, când știți foarte foarte bine că vorbim despre secția fanion a Aradului, la nivel de sporturi. Nimeni nu a adus atâtea rezultate ca și clubul nostru. An de an, Bocșer și alții au fost pe locul întâi, locul doi, la nivel mondial și european și primim 15 mii lei? Da-ți voie să cred că cei care împart banii habar nu au despre sport și care ar trebuie să fie prioritățile sportului”, afirmă Șerban.

La CJA, altă lege

„Am crezut că e bine să tac, că e bine să muncesc, am crezut că e bine să-mi văd de treaba mea. La Consiliul Județean, pe aceeași legislație prin care s-au dat proiectele la CMC Arad, mi se spune că nu am dreptul să luăm bani. Deși există Legea 69 din 2000, iar domnii juriști care, spun ei, respectă legea la Arad habar nu au care este ordinea priorităților. Păi le spun care este: Constituție, Curtea Constituțională, legile organice specificate în Constituție, legile și ordinele de ministru și regulamentele. Legea 69 din 2000 este lege organică prevăzută în Constituție. Fiind pe locul 3, bate toate celelalte legi, ordine și regulamente, pentru că este lege constituțională, lege prin care se organizează ceva, învățământul, sportul, transportul…”, a mai spus președintele CSU Arad.

„Apă de ploaie”

„Atenție, judoka Luca Kunszabo va merge la Tokyo, nu știu dacă va mai merge alt arădean la Tokyo și-mi dă 10 mii lei pentru toată secția? Dincolo la fel, la atletism, ne dau 10 mii de lei când eu am doi-trei sportivi în primii cinci la nivel de Arad, an de an. Cum naiba să faci sport? Am crezut că la Consiliul Județean a fost o întâmplare, un jurist care… Dar nu, a fost rea intenție. Mai bine nu mi-i dădea. O să-i refuz. Știți ce sunt acești 10 mii de lei pentru mine? Apă de ploaie. Când te gândești că ești sancționat pentru fiecare virgulă dintr-un proiect, iar dacă îl câștigi, își bat joc și cu astfel de sume! Doi ani de zile nu am accesat fonduri, nu o să le mai accesez în continuare. Pentru ce? Ca să-și bată joc de mine?”, și-a încheiat discursul dur rostit în fața presei de către Ovidiu Șerban.

De amintit că și dinspre alți reprezentanți ai sportului arădean am primit semnale de nemulțumire față de sumele acordate sau față de faptul că întreceri cu tradiție nu au întrunit punctajul minim necesar (50 din 100 de puncte).