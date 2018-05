Sergiu Bîlcea, despre Aradul economic

ARAD.Aradul este pe locul trei în topul creşterii cifrei de afaceri, majorată cu 163% faţă de 2008, a precizat, la conferința de presă,Sergiu Bîlcea, președintele organizzației municipale PNL Arad.

„Cifra de afaceri a judeţului Arad depăşea în 2016 nivelul de 28,8 miliarde de lei. Analiştii economici au arătat că Aradul are a treia cea mai mare creştere la nivel naţional. Aradul a crescut datorită investiţiilor de sute de milioane de euro, în special în domeniul componentelor auto. Aradul este cunoscut la nivel naţional ca importator de forţă de muncă. Noi, cei din administraţia judeţeană şi locală, suntem parteneri ai economiei şi parte a acestui proces de creştere.

Investiţiile au venit acolo unde au găsit oportunităţi, iar administraţia arădeană a ştiut să asigure infrastructura necesară. Aradul are una dintre administraţiile care aduc bani spre investiţii, stimulând economia şi susţinând infrastructura importantă pentru afaceri. Am folosit toate oportunităţile de finanţare, fonduri europene, fonduri guvernamentale şi resurse proprii pentru a duce bani către investiţii, pentru a investi în infrastructură.

Mă bucur că domnul preşedinte Klaus Johannis, în mesajul său cu ocazia Târgului Economiei Arădene, pe care am avut bucuria să îl citesc, a remarcat forţa economiei arădene şi parteneriatul cu administraţia locală, partener al economiei locale. Anul acesta şi anul viitor vor porni câteva mari proiecte de investiţii ale administraţiei locale, printre care proiectul de regenerare urbană şi drumul Arad – Şiria – Buteni. În ultimul an, noi am criticat Guvernul pentru că, prin deciziile sale, a tăiat fondurile pentru investiţii ale Aradului.

Din păcate, Aradul a pierdut aproximativ 45 de milioane de euro din sume defalcate din TVA şi se află pe ultimele locuri la alocările Guvernului prin PNDL. Suntem un judeţ care generează creştere economică, contribuim la buget şi vrem să fim trataţi corect, echilibrat”, a spus Sergiu Bîlcea.