Statistică pe violență în Arad

ARAD. A fost „zarvă” mare la începutul acestui an pe rețelele de socializare în ceea ce privește furturile care au avut loc în Arad. Nu trecea zi fără să fie postat un videoclip ori fotografii în care erau surprinse persoane în timp ce furau, fie că erau în magazine din Arad, fie că furau din autoturisme ori din scara vreunui bloc, oamenii sperând ca în acest fel, făcând imaginile publice, cei de pe rețele de socializare vor recunoaște hoții. O modalitate mult mai simplistă decât cea a sesizării Poliției în legătură cu furturile. Lucrurile însă s-au mai liniștit pe rețelele de socializare, imagini cu oameni care comit furturi nu au mai fost publicate atât de des, în comparație cu primele două luni ale acestui an. Statistica Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Arad ne arată că în primele patru luni ale lui 2019 au fost înregistrate 803 furturi, dintre care 535 în municipiu, însă anul trecut, în aceeași perioadă, au fost comise mai multe furturi: 904, dintre care 595 au avut loc în municipiu. Cele mai multe furturi comise în Arad sunt cele din autoturisme. O parte din vină o poartă cei care își lasă la vedere bunurile în autovehicule, chiar dacă că este vorba doar despre o pereche de ochelari de soare. Unul dintre sfaturile polițiștilor arădeni este să nu lăsați obiecte de valoare în mașini: portofele, genți, telefoane, laptop-uri, tablete etc. și să vă încuiați autovehiculele chiar și atunci când sunt în stația peco și mergeți la casă pentru a achita contravaloarea combustibilului, iar geamurile mașinii trebuie închise, nu lăsate deschise sau întredeschise, închiderea mașinii fiind obligatorie după ce ați parcat-o.

În ceea ce privește infracțiunile cu violență, și aici ne vom referi la tâlhării, omoruri și tentative de omor, în unele cazuri numărul acestora a scăzut, iar în altele a crescut ușor. În aceeași perioadă de referință (1 ianuarie – 30 aprilie 2019), în Arad au avut loc șapte tâlhării, toate în municipiu. Anul trecut, în aceeași perioadă, au avut loc cinci tâlhării în municipiu și alte cinci în județ. Una dintre tâlhăriile care a ținut prima pagină a site-urilor de știri și a cotidienelor din Arad a fost cea care a avut loc în parcarea Galleria Mall, unde un bărbat a fost tâlhărit de trei tineri travestiți. Cei trei au folosit un aparat cu electroșocuri pentru a-l imobiliza pe bărbat, furându-i ulterior portofelul, iar scenele au fost surprinse de camerele video din parcarea centrului comercial.

Trei omoruri

La capitolul omoruri, de la începutul acestui an, în municipiul Arad a fost înregistrată o infracțiune de omor și două în județ, în timp ce anul trecut a fost înregistrată tot o infracțiune de omor pe raza municipiul, în timp ce în județ a avut loc un singur omor. Singura crimă din acest an în municipiul Arad a fost cea de la sfârșitul lunii februarie, în Vlaicu, unde un bărbat și-a omorât soția cu mai multe lovituri de cuțit, apoi s-a aruncat de la etajul 9 al blocului în care locuia. În timp ce în județ, una dintre crimele din acest an a avut loc în duminica Floriilor, la Cuvin, acolo unde bărbat, fost învățător, și-a omorât vecinul lovindu-l de mai multe ori cu un par în cap și, se pare, și cu o sapă. Ce-a de-a doua crimă din acest an, din județul Arad, a avut loc în luna martie, la Șoimoș, acolo un bărbat i-a înfipt fratelui său geamăn cuțitul în inimă. În ceea ce privește infracțiunea de tentativă de omor, atât anul acesta, cât și anul trecut a avut loc câte o singură asemenea infracțiune, ambele pe raza județului.

Loviri și alte violențe în familii

Numărul infracțiunilor de loviri și alte violențe a crescut în primele patru luni ale acestui an comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Anul acesta, la nivelul IPJ Arad, au fost înregistrate 359 de infracțiuni de loviri și alte violențe, dintre care 171 în municipiu, în timp ce anul trecut au fost înregistrate 324 de astfel de infracțiuni, 143 dintre ele în municipiu. Una dintre cauzele care au condus la creșterea numărului infracțiunii de loviri și alte violențe este ordinul de protecție provizoriu la care apelează tot mai multe femei, victime ale violențelor domestice. După emiterea fiecărui ordin de protecție, polițiștii întocmesc dosar de cercetare penală pe numele agresorului – în toate cazurile fiind vorba de concubini, soți sau foști soți – pentru săvârșirea infracțiunii de loviri sau alte violențe.