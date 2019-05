Ştrandul din Curtici, închis după trei zile

CURTICI. Ştrandul din Curtici a rezistat doar trei zile. La trei zile distanţă după ce a fost deschis, inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică Arad au descoperit faptul că cei care îl administrează nu au respectat legea în momentul în care au decis să deschidă porţile bazei de agrement de la Curtici. În data de 19 aprilie, unul dintre consilierii locali din Curtici, Marcel Pilan, anunţa că ştrandul se va deschide din data de 21. Apoi, în 24 aprilie, acelaşi consilier local anunţa pe o pagină de socializare faptul că inspectorii de la DSP au pus lacătul pe poarta ştrandului, suspendându-i activitatea. Povestea din spatele celor trei zile de activitate a ştrandului este presărată cu motive de ordin economic, dar şi cu acuze politice.

Prima persoană contactată pentru a afla situaţia bazei de agrement a fost chiar primarul oraşului Curtici, Bogdan Ban. Şi asta pentru că ştrandul este administrat de o societate aflată în subordinea Consiliului Local. Primarul ne-a spus că el nici măcar nu a ştiut că ştrandul se va deschide. Mai ales că a avut discuţii cu administratorul bazinelor. „La începutul lunii aprilie a acestui an, am avut o întâlnire de lucru cu viceprimarul Dan Doba și cu Ioan Covaci, administratorul SC Regio Integral SA (societatea care administrează ștrandul – o societate cu acționar majoritar Consiliul Local al orașului Curtici), despre deschiderea ștrandului. Domnul administrator ne-a informat asupra faptului că ștrandul va fi pregătit pentru deschidere, din toate punctele de vedere, pentru data de 21 aprilie 2019. Inițial, am fost de acord, mai ales că domnul administrator ne-a garantat că ștrandul îndeplinește toate condițiile legale pentru a fi deschis. În data de 19 aprilie, după ce am consultat prognoza meteorologică pentru următoarele două săptămâni și am observat că temperaturile sunt destul de joase, plus că se preconizau mai multe zile ploioase, am hotărât, împreună cu viceprimarul Doba, să amânăm deschiderea ștrandului până la data de 1 mai 2019. Am luat această decizie deoarece, pe lângă faptul că prognoza meteo nu era una favorabilă, în perioada sărbătorilor pascale curticenii, și nu numai, merg la biserică, sărbătoresc în familie, își vizitează rudele și prietenii sau își petrec timpul liber la diferite evenimente organizate special pentru acestă importantă sărbătoare creștină, iar prezența celor care ar fi putut frecventa ștrandul ar fi fost una redusă. Evident, o prezență redusă la ștrand implică încasări mici și cheltuieli destul de mari. În concluzie, pierderi financiare pentru societate, mai ales că societatea încă mai datorează anumite sume către diverse companii sau societăți. Așadar, în aceeași zi, am comunicat telefonic această decizie administratorului ștrandului”, ne-a spus Bogdan Ban.

Totuşi, s-a deschis

Cu toate că, se pare, înţelegerile dintre părţile implicate erau clare, administratorul ştrandului a decis să deschidă baza de agrement. Primarul spune că a aflat de pe reţelele de socializare acest lucru. Chiar dacă era frig, chiar dacă se anunţau ploi, câţiva oameni au decis să deschidă ştrandul. Asta ne-o spune chiar consilierul Marcel Pilan, care precizează: „consilierii PSD, M10 și independent ne-am autosesizat și am convocat o ședință de urgenţă și, împreună cu Consiliul de Administrație al Ștrandului, am hotărât să deschidem ștrandul, așa cum s-a stabilit”. Primarul Ban spune că el nu a fost anunţat şi nu ştie absolut nimic despre nicio şedinţă. Cu atât mai mult, cu cât data de deschidere a ştrandului nu se stabileşte în Consiliul Local. „Despre ce şedinţă vorbeşte Marcel Pilan, eu nu ştiu. În ce calitate a convocat el şedinţa, ce fel de şedinţă a fost, iar nu ştiu”, a precizat primarul. Cu toate acestea, ştrandul s-a deschis în data de 21 aprilie. Numai că la trei zile distanţă, în 24 aprilie, inspectorii de la DSV au mers în control şi au decis să îl închidă. Motivul?

Nu unul, ci mai multe. Ştrandul nu avea un contract cu un salvamar, nu avea contract de asistenţă medicală şi nici analizele la apă. „Am fost informat despre mai multe nereguli pe care cei de la DSP Arad le-au constatat. Dar cea mai gravă, din punctul meu de vedere, este lipsa unui contract cu un asistent medical specializat în acordarea primului ajutor. Nu vreau să îmi imaginez ce urmări ar fi avut un accident de pe urma căruia o persoană ar fi putut să fie spitalizată sau chiar mai rău, și cine ar fi răspuns și în ce mod”, a spus Bogdan Ban. Consilierul Marcel Pilan l-a acuzat chiar pe primar că ar fi „ordonat” aceste controale. „Am curaj să spun că primarul personal sau prin interpuși a sesizat DSP-ul să vină în control și să închidă ștrandul”, a spus Pilan. Lucru negat vehement de primar, care spune că ar însemna să îşi taie singur craca de sub picioare, ţinând cont de faptul că ştrandul este în subordinea Consiliului Local. „Sunt nişte acuze ridicole”, susţine Ban.

Cere informaţii

Edilul Curticiului a anunţat că vrea să afle cine a decis deschiderea ştrandului în ilegalitate, dar şi să ia măsuri. „Voi face o cerere către SC Regio Integral SA prin care voi solicita oficial documentele justificative care au adus la crearea acestor neplăceri, sumele încasate și cheltuielile pentru această perioadă și o justificare despre neregulile descoperite de către DSP Arad, nereguli despre care nu am avut cunoștință. De asemenea, cineva va trebui să își asume eventualele pierderi și amenda primită de la DSP Arad”, a spus Bogdan Ban.

A rezolvat problemele

Interpelat pe marginea situaţiei create la ştrandul din Curtici, administratorul Ioan Covaci ne-a transmis că problemele au fost rezolvate. Cel puţin, pe hârtie. „Cu data de 2 mai avem contract cu salvamar, cu asistent medical, iar analizele la apă au venit. Am depus dosarul la DSP, mi s-a spus că este complet şi aşteptăm să primim decizia prin care să redeschidem ştrandul”, s-a rezumat să ne spună Covaci.