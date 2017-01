Strategie pentru turismul arădean

Recent, d-nul Samuel Caba, a avut o discuție cu Preşedintele Consiliului Judeţean Arad,d-nul Iustin Cionca,prilej în care s-a discutat aplicat despre strategia de turism în judeţul Arad.

D-nul Caba,în calitate de preşedinte a unor asociaţii şi ONG-uri reprezentând societatea civilă a expus câteva direcţii pe tema propusă spre dezbatere publică.Astfel,d-nul Samuel Caba a subliniat că „după 26 ani de administraţie,mai puţin fructoasă în domeniul turismului,(jud.Arad este pe ultimul loc la turism in Regiunea Banat)s-a trecut la un prim pas pentru a dezvolta şi în Arad această ramură a economiei,care este turismul. Dacă pe anul 2016,spre exemplu,judeţul Braşov a înregistrat peste 1 milion de turişti,judeţul Arad se prezintă modest la acest capitol”.

În opinia d-nului Samuel Caba,judeţul Arad are potenţial turistic care,din păcate,nu este pus în valoare.„Avem Râul Mureş cu Parcul Natural „Lunca Mureşului” puţin exploatată turistic şi pentru că nu avem o atracţie turistică pe Mureş şi nici terestu nu există un parcurs de vizitat şi nici mijloace specifice (biciclete,autobuze deschise,etc.)

Nici Drumul Vinului nu este un reper de succes iar trenul electric”Săgeata Verde”(care ar putea fi un brand al Aradului) zace în muzeul de la Ghioroc,un Ghioroc care pus în valoare prin lacurile sale ar putea deveni „Balatonul României”.Avem zeci de castele,conace şi cetăţi pe Valea Mureşului,unele într-o ruină totală şi pentru incompetenţa celor ce ar fi trebuit să depună proiecte pentru reabilitarea acestora şi înscrierea lor în circuite turistice.

Logica e clară: nu ai obiective turistice nu ai turişti.Iată, Deva şi-a reabilitat CETATEA iar numărul de turişti ce vizitează acest obiectiv a atins cifra de 240.000 turişti! Să nu mai vorbim de Castelul Corvinilor de la Hunedoara vizitat în 2016 de cca 400.000 turişti! Din păcate,în judeţul Arad,ne lăudăm doar cu Staţiunea Moneasa.S-a uitat de Lipova,cum nu punem în valaore nici Şiria cu cetatea de aici,cu tezaurul literaturii lui Ioan Slavici(nu există reconstituită nici Casa Memorială a lui Slavici.)după cum nici Cetatea Şiriei nu este „călcată „de prea mulţi turişti.Nu trebuie să fii expert ca să înţelegi că reabilitată „Cetatea Şoimoş” ar putea deveni „Branul Aradului”!

Să nu mai vorbim de Municipiul Arad,municipiu în care s-a fabricat primul automobil din România (Autobuzul Marta) care nu este prezentat publicului nici sub formă de machetă.E de dorit ca Municipiul Arad să investească în obiective precum Muzeul Municipiului Arad sau dacă tot ne-am înscris (pentru a doua oară) în competiţia „Capitală Verde Europeană) poate ar fi cazul să înfiinţăm măcar o Grădină Botanică.

Sper si am încredere ca D-nul Preşedinte Iustin Cionca să fructifice propunerile numeroase şi interesante prezentate la discuția avută cu d-nul Samuel Caba(dar şi cu cei interesaţi de acest subiect) şi cu adevărat să fie elaborată o strategie a turismului în Arad,care să fie şi aplicată nu doar in ideea de a cheltui nişte bani din bugetul local sub diverse pretexte şi festivaluri inutile ci să dezvoltăm real turismul în Arad şi să producem plus valoare prin punerea turismului în prim planul dezvoltării Aradului”, spune Samuel Caba.