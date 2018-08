Studente de excepție, în China

Ancuța Ardelean și Daiana Dan sunt două tinere arădence care au acceptat provocarea de a studia în China. Și nu vorbim de stagii scurte de doar câteva luni. Cele două au plecat în China, grație burselor acordate de Guvernul Republicii Populare Chineze și Ambasadei Chinei la București, pe o perioadă de 4 ani.

Efort și dedicare

Ancuța și Daiana au vorbit despre experiența lor în China în cadrul unei conferințe de presă organizată de către Casa Româno-Chineză Arad, prin președintele prof.univ.dr. Lizica Mihuț. „Este o șansă imensă pe care Ambasada Chinei la București le-a oferit-o acestor două tinere din Arad. Bursele, acordate sub cupola prieteniei româno-chineze, acoperă cheltuielile aferente studiilor, cazării și mesei și sunt printre puținele burse integrale pentru 4 ani de studii pe care le acordă China”, a punctat prof.univ.dr. Lizica Mihuț.

Ancuța Ardelean este plecată de trei ani în China, urmând ca acum să intre în anul IV de studiu. „Studiile pe care le urmăm încep cu un prim an de limbă chineză. Trebuie să spunem că, deși bursele ne sunt acordate pentru cei 4 ani, dacă nu reușim să obținem rezultate bune la testele de la finalul anului pregătitor, bursa se anulează”, a explicat Ancuța Ardelean. Arădeanca a terminat liceul la Colegiul Național – Preparandia „Dimitrie Țichindeal” și acum studiază economie și comerț internațional. „A fost foarte greu la început, în special cu limba. Dar, acum, privind în urmă, pot spune că am luat cea mai bună decizie atunci când am decis să aplic pentru bursa din China”, a mai spus Ancuța. Pe viitor, arădeanca și-ar dori să lucreze la unul dintre giganții din industria auto.

Daiana Dan a absolvit Colegiul Economic Arad, și este plecată în China de 1 an. A reușit să obțină nu doar rezultate foarte bune la testele de limbă chineză de la finalul anului pregătitor, ci și o diplomă pentru prezență 100% pe parcursul întregului an.

„Dacă nu te dedici total studiului, dacă nu îți canalizeze toate eforturile pentru a învăța, nu poți reuși”, a subliniat Daiana Dan.

Punctualitate și disciplină

Despre experiența din China, arădencele au mărturisit că fără doar și poate „te schimbă și te marchează”. „Sistemul de învățământ este foarte bine structurat, dar și foarte riguros. Pe de o parte profesorii sunt extrem de exigenți, iar pe de altă parte pun un foarte mare accent pe ordine, punctualitate și disciplină”, au mai spus cele două studente.