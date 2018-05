Urgenţe medicale tratate cu cardul european de asigurat

Nu mai puţin de 12.527 de Carduri Europene de Asigurări Sociale de Sănătate au fost emise anul trecut prin Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Arad. În primele patru luni ale acestui an au fost eliberate deja 3.094 de documente care le conferă asiguraţilor posibilitatea de a beneficia de asistența medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene, precum şi în Elveţia, Islanda, Norvegia şi Liechtenstein.

„Cardul european poate fi utilizat de către asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România doar la furnizori de asistenţă medicală din sistemul public de pe teritoriul statelor membre ale UE, precum şi din Elveţia, Islanda, Norvegia şi Liechtenstein. În general, asistenţa medicală care se acordă în baza cardului european include urgenţele şi nu poate să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare. Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează în unul dintre aceste state în scopul beneficierii de tratament medical” – subliniază Bianca Găicean, purtător de cuvânt al CAS Arad.

Valabil un an

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate are o perioadă de valabilitate de un an, eliberându-se asiguratului pe baza unei cereri care se poate completa pe formularul pus la dispoziţie la sediul CAS Arad sau prin listarea acestuia de pe pagina web a instituţiei www.casar.ro, secţiunea «Informaţii pentru asiguraţi/Asistenţă medicală oferită în afara ţării». Cererea se depune însoţită de o copie a actului de identitate al solicitantului (carte de identitate sau certificat de naştere pentru copii sub 14 ani).

Condiţionare

„Eliberarea cardului european este condiţionată de existenţa calităţii de asigurat a persoanei. De asemenea, este de precizat că în cazul în care la data acordării unui serviciu medical în baza cardului european, persoana beneficiară nu mai are calitate de asigurat, costurile serviciului medical se suportă iniţial de casa de asigurări de sănătate, dar se recuperează ulterior de la beneficiarul serviciului medical” – conchide Bianca Găicean.