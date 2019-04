UTA, festival de greșeli cu Metaloglobus

București. Cu foarte mulți tineri în primul unsprezece, UTA a fost victimă sigură în meciul de azi, de la București, cu Metaloglobus. A fost un festival al greșelilor în tabăra arădeană, toate cele trei goluri ale gazdelor venind pe fondul unor erori incredibile.

Meciul a început însă cu o imensă ocazie a lui D. Popa, care a acăpat singur cu portarul Geantă, dar a tras în acesta (min.6)! Un minut mai târziu, Melinte a trimis mingea, de la centrul terenului (!) sub bară, dar același Geantă a respins miraculos. Din acest moment, UTA nu s-a mai regăsit, iar Metaloglobus a pus stăpânire totală pe meci.

Scorul a fost deschis în min. 22, atunci când portarul Orlic a prins o minge în afara careului de 16 metri, la limită, iar arbitrul a dictat lovitură liberă și cartonaș galben. Ghenovici a executat perfect și era 1-0. UTA a început de la centru, mingea a ajuns la R. Iuga, acesta a pierdut-o în fața lui O. Herea, care a pătruns și l-a învins pe Orlic: 2-0!

După pauză, timp de vreo jumatate de oră, nu s-a jucat mai nimic, dar pe final amfitrionii au apăsat pedeala de accelerație și au mai marcat o dată, însă după încă o gafă monumentală a utiștilor: Melinte a pasat aiurea acasă, Orlic aștepta mingea în altă parte, a și alunecat, iar Cl. Herea a marcat cu poarta goală: 3-0 (min. 76).

Până la final, Metaloglobus mai putea marca, dar s-a jucat cu ocaziile, pe când UTA a ripostat prin Kanda și C. Rus, însă fără niciun rezultat.

Metaloglobus – UTA 3-0

București. Stadion Metaloglobus, teren sintetic, timp noros, cu reprize de ploaie, spectatori 250. Au marcat: Ghenovici – min. 22, O. Herea – min. 23, Cl. Herea – min. 76.

Metaloglobus: Geantă – Negotei (Riza), Caramalău, Fl. Plămadă, Tomozei, Lungu, Sota Mino (Ionescu), Ov. Herea, Cl. Herea, Vîlceanu, Ghenovici (Potecea). UTA: Orlic – Ivan, R. Iuga, Melinte, Gavrilă – Ciucur (Oroian), Hrezdac, Neagu, C. Rus – Isac (Kanda) – D. Popa (Costin). Au arbitrat: A. Ilyes (Ploiești) – la centru, C. Ilinca (Craiova) și Ș. Dumitrache (Ploiești). Obs. FRF: Ad. Petre – Buzău și C. Ștefan – București.