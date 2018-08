UTA nu a strălucit, dar a câștigat!

Se anunța, de la bun început, un meci dificil contra celor de la Ripensia, dar UTA a reușit – până la urmă – să câștige. Ionuț Popa avertiza că oaspeții formează o echipă valoroasă, mai ales de la mijloc în sus, iar asta s-a văzut, deoarece formația timișoreană a avut momente bune în joc, a avut o posesie peste media echipelor cu care a jucat UTA până acum, așa că partida a fost una grea.

Încă din start, UTA a reclamat un penalty, la un presupus henț al lui Zaluschi, pentru ca apoi Ungureanu și Bădăuță să ajungă periculos la poarta adversă, dar Coulibaly și Bodea sau opus la timp golului. În min. 23, Vădrariu a primit o pasă excelentă în fața porții, dar a ratat preluarea și mingea a ajuns în brațele portarului Dobre. Patru minute mai târziu, Benga a fost neglijent într-un duel cu Dumiter, acesta a căzut în careu, dar arbitrul a dat doar corner. UTA a deschis scorul prin Benga, care a marcat în poarta goală, după o minge deviată nefericit de M. Toma: 1-0. În min. 42, C. Toma a marcat din penalty, la un fault al lui Petra la Dimiter, dar arădenii au contestat îndelung decizia lui Vidican, care a fost la un pas să fie „linșat” la pauză de Ionuț Popa.

În repriza secundă au fost foarte puține ocazii, dar și un penalty refuzat UTA-ei, la un henț al lui M. Toma. Și totuși, în min. 80, a venit golul victoriei, Al. Pop marcând pe lângă Dobre, după o pasă în adâncime a lui Enescu: 2-1!

UTA – Ripensia Timișoara 2-1 (1-1)

Stadion „Motorul”, teren sintetic, timp călduros, spectatori 1400. Au marcat: Benga – min. 34, Al. Pop – min. 80, respectiv C. Toma – penalty, min. 42.

UTA: Bodea – Costin, Manea, Benga, Copaci – Stahl (Al. Pop), Coulibaly, Enescu, Vădrariu (Janos) – Petra (Oprea) – C. Rus. Ripensia: Dobre – Ad. Popa, Străuț, C. Toma, M. Toma – Stoi, Zaluschi (Anghelina), Monea, Ungureanu – Dumiter, Bădăuță (Cluci). Au arbitrat: R. Vidican (Satu Mare) – la centru, D. Lucaciu (Cluj) și O. Timar (Marghita). Obs. FRF: V. Lolea – Reșița și D. Monea – Aiud.