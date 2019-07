UTA va avea alt ritm de joc

Rogla. Un nou antrenor, altă mentalitate! Despre asta se poate vorbi la UTA. Deja, primele jocuri amicale dau speranţă, iar antrenorul Laszlo Balint spune că lucrurile merg spre bine.

Azi, la antrenamentul de dimineaţă, de la Rogla, tehnicianul a urmărit – în special – jocul rapid, din două atingeri, cu schimbări de direcţie a mingii, în momentul în care adversarul vine în presing. În plus, orice pierdere a mingi înseamnă trecerea imediată în presing, pentru ca balonul să fie recuperat cât mai rapid, pentru a se trece, apoi, rapid în atac, pentru ca adversarul să nu aibă timp de gândire. Totul, pentru ca jocul să fie unul foarte rapid, să nu existe timpi morţi.Şedinţa de pregătire a durat 85 de minute, însă vreo 25 de minute a lucrat cu jucătorii preparatorul fizic, Radu Alexadru, care a făcut o încălzire complexă cu jucătorii.

Stancu şi Melinte, out!

Doi dintre jucătorii UTA-ei au probleme medicale. Unul dintre ei, Stancu, nu s-a antrenat deloc azi dimineaţă, el fiind lăsat pe mâna lui Hasem Falah, medicul israelian al echipei UTA.Alt jucător cu probleme este Cristian Melinte, acesta acuzând dureri la nervul sciatic. El a participat doar încălzire, apoi a alergat câteva ture de teren, după care a făcut doar gimnastică, nefiind lăsat să se bage la jocul cu mingea.„Stancu are probleme mai vechi la piciorul drept, acum are o contrcatură, facem tratament dimineaţa şi seara, să vedem dacă va putea juca în meciul cu Al Fateh, de mâine, deşi în acest moment eu nu aş recomanda folosirea lui. Melinte are probleme cu nervul sciatic, facem exerciţii, sperăm să nu apară dureri foarte des” – ne-a declarat Hasem Falah.

Timp bun, gazon excelent

UTA se antrenează zilnic peste drum de hotel, în maxim două minute jucătorii trecând din hol pe teren. Gazonul este de o calitate foarte bună, iar vremea e extraordinară pentru pregătire, 21 de grade. Chiar antrenorul Lazlob Balint spunea, la un moment dat: „ce bine ar fi să avem acest gazon şi acasă, deoarece sinteticul de pe Motorul o să ne facă probleme”.