Valbon va lupta pentru medalii!

După fetele Under 14 de la CSȘ Gloria, în weekend a venit rândul băieților Under 13 ce reprezintă BC Valbon să se califice la turneul final. Prezenți la ultimul turneu preliminar, desfășurat la Craiova, arădenii Valeriei Bondor au reușit să câștige ambele partide: 61-52 cu LPS Tg. Mureș și 67-32 cu ACS Îngerii Băniei Craiova, făcând pasul spre faza finală, acolo unde se vor împărți medaliile.

Au contribuit la această performanță rară din peisajul sportului arădean jucătorii: Tristan Nagy, Alex Nedescu, David Szilagyi, Mihai Marea, Darius Balta, Patrick Stoia, Răzvan Șimo, Septimiu Ban, Răzvan Bartok-Popa, Ciprian Bartok-Popa, Mario Puică, Alexandru Broșovszky-Boriga și Paul Păcurariu.

În acest sezon, pe parcursul celor 12 turnee preliminare, BC Valbon a susținut 24 de jocuri, de 17 ori părăsind învingătoare terenul.

De remarcat că în acest campionat al baschetbaliștilor sub 13 ani participă nu mai puțin de 54 de echipe, record pentru toate categoriile juvenile.