10.000 de euro pentru „Lady Gaga” de Arad

Zilele trecute, din dragoste pentru cuibul său de la Arad, a parcurs aproape 1.000 de kilometri în timp record. Porumbelul Lady Gaga are patru ani și costă cât un autoturism. S-a remarcat, de curând, la un concurs internațional, unde s-a clasat pe primul loc. Această performanță obținută face ca „Lady Gaga” să valoreze cât un autoturism. Porumbelul de 10.000 de euro a fost curtat, până acum, de către crescători bogați din Taiwan. Lady Gaga nu este, însă, deocamdată, de vânzare. Motivul? Valorează mult mai mult.

Aproape 32 de ani umani

Proprietarul porumbelului este nimeni altul decât Viorel Agud, directorul Direcției Sanitar Veterinare – DSV, care a dus acest hobby, deprins încă din copilărie, la rang de artă. „Am botezat-o eu Lady Gaga. M-am gândit că e frumoasă, dar e bătrână. Adică are patru ani și un porumbel trăiește, în medie, cam 11-12 ani, iar un an se consideră opt ani de-ai omului. Prețul pe care l-am primit zilele trecute este de 10.000 de euro, dar aștept o ofertă mai bună. Va ajunge la 30.000 de euro. Ultimul care s-a vândut a costat 45.000 de euro. A venit de la Barcelona… Dacă o să îl vând cu această sumă, din bani o să îmi cumpăr alți porumbei valoroși și o să le cumpăr mâncare, medicamente, deoarece acest sport este foarte costisitor”, se confesează directorul DSV Arad.

Între cei mai buni din țară

Femela s-a clasat pe podium pentru al treilea an, la Berlin. Acum este prima, anul trecut a fost a III-a și în urmă cu trei ani a fost a II-a, rezultate care o plasează între cei mai valoroși porumbei de la noi din țară, pe această distanță. Femela a fost lansată la ora 7:45 de la Berlin și a ajuns acasă la ora 21:27 după ce a zburat cu o viteză medie de 90 de km/h.

Zboară neîntrerupt peste 1.000 de km

Cum reușește un astfel de porumbel să zboare neîntrerupt o distanță atât de mare și cu o viteză medie de 90 de km/h, înfruntând pericole și intemperii, nimeni nu știe exact, însă un lucru e cert: porumbeii se întorc acasă din dragoste pentru familie. Acest porumbel a făcut 1100 de kilometri fără să se oprească.

Porumbelul de 10.000 de euro este crescut în condiții normale, laolaltă cu alți 250 de porumbei. Păsările se bucură, însă, de tratamente și de îngrijire specială. „Dețin aproximativ 250 de porumbei, din care 50 sunt matca, restul sunt zburători. Din matcă reproduc, iar cu ceilalți particip la concursuri. Am pasiunea asta de când mă știu, am crescut mulți porumbei și am avut de-a lungul timpului mulți porumbei valoroși pe care i-am vândut pentru diferite sume deoarece și ceilalți porumbei trebuie întreținuți. Am avut porumbel vândut cu 2.000 de euro”, a completat Agud.