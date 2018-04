200 de metri de asfalt, doar în acte!

Au depus zeci de sesizări de-a lungul anilor, iar răspunsurile primite de la Primăria Arad nu i-au ajutat cu absolut nimic. Trist este că, din informaţiile pe care le-am primit acum, se pare că strada apare ca reabilitată, în acte. Este vorba de unul din capetele străzii Socului (aproximativ 200 de metri), paralelă cu Șezătorii, din cartierul arădean Șega. Mai exact, între străzile Ioan Fluieraș și Ilarion Felea.

Două articole pe aceeași problemă

Despre problema celor opt familii am relatat atât în 2015, cât 2017. Dacă în 2015, deși am cerut un răspuns de la Primărie, ne-am lovit de tăcere, iată că în 2017, după doi ani de zile, am primit un răspuns pe care îl redăm aici: „în prima fază se va interveni la nivelul segmentului neasfaltat din strada Socului pentru a se asigura condiții bune de circulație rutieră. Respectivul tronson va fi introdus într-un program de investiții pentru reabilitarea străzilor care nu beneficiază de o îmbrăcăminte modernă, precum beton asfaltic sau beton de ciment”. Desigur, nu s-a întâmplat nimic. Adresele către primărie au „curs” în continuare.

Același răspuns, nicio rezolvare

Reprezentantul celor opt familii, Florin Crișan, ne spune că a depus sesizări peste sesizări. Răspunsul primit de fiecare dată este același: se are în vedere problema, iar în funcție de condițiile meteo și de fondurile disponibile, bucata de 200 de metri de stradă va fi reabilitată.

Primăria Arad, pe teren!

Am luat legătura, din nou, cu reprezentanții conducerii orașului, pentru a afla de ce nu a fost reabilitată în atâția ani această bucată de drum. Din capul locului, dorim să precizăm că interesul Municipalității pentru problema semnalată, aproape în premieră, este unul sporit. Dacă sunt „de vină” articolele scrise pe această temă, nu știm. Cert este că reprezentanții Primăriei Muncipiului Arad s-au deplasat pe teren, pentru a vedea cu ochii lor care este situația. „Încercăm să găsim soluții, cât mai urgent, pentru a reduce pe cât posibil disconfortul creat locuitorilor din zonă”, au completat reprezentanții Primăriei Municipiului Arad.

O problemă… noroioasă

Se pare că firma contractată de municipalitate pentru reabilitarea străzii și-a terminat lucrarea tocmai în 2008, iar la puțin timp după, a fost semnată și recepția lucrării. Doar că, din nefericire pentru cele 8 familii, strada figurează în acte… reabilitată integral, recepția fiind semnată fără să se vadă și această bucată din stradă.

Acum, până când vor fi găsite fonduri, până când lucrarea va fi introdusă într-un nou program de investiții pentru reabilitare, până când condițiile meteo vor permite ca bucata de stradă să fie reabilitată, reprezentanţii Primăriei Municipiului Arad ne-au asigurat că gropile vor fi astupate în cel mai scurt timp. Atât noi, cât și cele opt familii vom aștepta să vedem dacă Primăria Arad se ține de cuvânt (în ce privește astuparea gropilor) și dacă va reuși, până la toamnă, să rezolve reabilitarea acestor 200 de metri de stradă.