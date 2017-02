A mai murit o echipă în Arad!

Clasată pe locul 10 în seria de vest a Diviziei A, gruparea arădeană a înregistrat în tur 3 succese în cele 11 partide susţinute, la un moment dat fiind echipa de seniori de pe Mureş cu cel mai bun bilanţ.

„Ne-am retras pentru că nu mai aveam fonduri pentru arbitraj sau deplasări. În ciuda numeroaselor semnale de alarmă, nu am primit niciun ajutor, numai promisiuni, nimic concret… Din acel proiect pe fonduri nerambursabile al Primăriei Arad, de 45.000 lei, am primit doar 11.000 de lei, din care am achitat restanţele din turul campionatului, la cazare, transport, echipament…”, ne-a declarat Cosmin Gabor, antrenorul băieţilor care sâmbătă trebuiau să evolueze la Sibiu.

De notat că clubul ACS „Avram Iancu” a retras, în toamnă, şi echipa feminină, după doar două etape de la debutul campionatului. Astfel, judeţul nostru mai este reprezentat în handbalul de la nivelul seniorilor decât de echipa feminină Crişul Chişineu-Criş.