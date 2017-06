A plouat cu vedete: Camelia Potec, copilot pentru Mihai Leu

Potec a fost în premieră copilot de raliuri, după ce a fost convinsă de Mihai Leu să îi fie navigator pentru câţiva kilometri ai shakedown-ului de la Chesinț.

„A fost super, îi mulțumesc lui Mihai că a insistat atât. În general, cu greu îmi schimb părerea și el m-a pistonat vreo 8-9 ani. A făcut o misiune să mă urce în scaunul din dreapta alături de el. Cred că e singura persoană în care aș fi avut încredere. Am intrat cu multă frică în mașină, dar apoi mi-a plăcut adrenalina. Nu am vorbit mult în timpul cursei ca să nu își piardă concentrarea. Am fost totuși liniștită deoarece Mihai mi-a dat senzația că el și mașina sunt un tot unitar”, a spus Potec.

La rândul său, fostul campion mondial la box s-a arătat încântat că la ediția din acest a Raliului Aradului KIA a alcătuit un echipaj mixt inedit alături de Potec, se arată într-un comunicat de presă. „La cum a vorbit despre mine, se pare că încă nu mi-am pierdut talentul la condus. S-ar descurca în rolul de copilot pentru că este o mare campioană și noțiunile de tactică, organizare, disciplină nu îi sunt străine deloc. Mă bucură că și anul acesta am avut multe vedete la Arad, e o dovadă că evenimentul este unul atractiv”, a punctat și Mihai Leu, organizatorul etapei a III-a din Campionatul Naţional de Raliuri.

Fostul căpitan al naționalei de baschet și actualmente președinte al vicecampioanei Steaua, Virgil Stănescu, a venit la Arad pentru că este un mare pasionat de motorsport. Ar fi dorit să fie copilot. La 2,08 metri, fostul baschetbalist a avut însă ceva probleme în a-și găsi un combinezon pe măsură și s-a mulțumit cu rolul de spectator.