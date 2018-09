Acupunctura în patologia coloanei vertebrale

Acum este o practica medicala raspindita in intreaga lume,a carei eficienta a fost confirmata de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si nenumarate alte foruri medicale internationale. Respectind valoriile traditionale, acupunctura continua sa evolueze fapt confirmat de numeroasele cercetari stiintifice publicate in publicatii medicale prestigioase,inclusiv celebra British Medical Journal are editii trimestriale dedicate acupuncturii.

Mecanimele prin care actioneaza sunt numeroase: efecte termice,electrice,biochimice.Acul de acupunctura este astfel construit incit prin inserarea in punctele de acupunctura ,corespunzatoare unor zone cu rezistenta electrica scazuta determina modificarile mentionate cu efect benefic asupra sanatatii pacientilor.Deasemenea in acupunctura moderna se foloseste si aparate electrice care amplifica eficienta tratamentului.

Una din patologiile in care rezultatele obtinute prin acupunctura sunt foarte bune o reprezinta patologiile osteo -articulare si musculo- scheletale,patologia legata de coloana vertebrala fiind una din cele mai frecvente ,pe toate segmentele:cervical,dorsal,lombar si formele :artroze,discopatii,spondiloze,nevralgii brahiale,lombosciatica.

Acupunctura nu este o procedura dureroasa,acele utilizate sunt mult mai subtiri decit cele folosite in celelalte practici medicale,dar depinde de patologie si de pragul individual de durere.

Numarul de sedinte si numarul de ace necesare depinde de severitatea si vechimea patologiei, lucru care stabileste si frecventa sedintelor ,la2- 3 zile, sau saptaminale.

Acupunctura este o terapie naturala , eficienta,si cu efect preventiv nu doar curativ,creste calitatea vietii pacientilor,reduce consumul de medicamente si grabeste recuperarea.