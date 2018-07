Adora 2 devine realitate

Daca ajungeti pe strada Cocorilor din Arad, o sa descoperiti un nou santier, deja avansat ca si lucrari.

Primul Adora Park a fost construit in 2014 si a setat noi standarde in constructia locala de apartamente. O simpla vizita in Adora Park este suficienta pentru a descoperi nivelul de calitate al constructiei si finisajelor.

O casa a scarii impresionanta- similara cu receptia unui hotel, lifturi ultra moderne cu touchscreen, atentie la fiecare detaliu si soliditatea constructiei. Un nivel mult peste dezvoltarile rezidentiale de la acea vreme.

Acum a inceput constructia celui de-al doilea bloc Adora Park.

“Am început in iunie 2018 constructia Adora 2, un bloc care va fi cel putin la fel de calitativ ca si primul. In plus, am optimizat suprafetele astfel incat apartamentele sa fie si mai spatioase. Suntem deja la finalizarea sapaturilor si turnarea primei fundatii. Estimam un timp de constructie scurt, astfel incat proprietarii care au rezervat deja 40% din apartamente sa beneficieze de ele din primavara anului viitor. “ declară Cristian Ionita, reprezentantul R.I.M, compania care construieste noul proiect, o companie respectabila, cu multi ani de experienta in domeniul dezvoltarilor rezidentiale.

Oficialii proiectului au mai precizat ca impreuna cu Adora 2, va fi amenajat si parcul din cadrul proiectului, un parc al cartierului, care va contribui substantial la cresterea suprafatei de spatii verzi /locuitor din zona Cocorilor-Vlaicu, o zona deficitara la acest capitol.

Dezvoltarea noului bloc aduce peste 100 de apartamente de nivel Premium in Arad, in conditiile in care, in ultimii ani, ritmul de apartamente noi a fost mai redus. Si putem spune ca Adora face un pas mare si la dezvoltarea zonei. La parterul blocului Adora exista un mix de servicii. S-a investit intr-un supermarket modern deschis de Carefour, o spalatorie de haine sau o noua patiserie, servicii necesare in orice comunitate.