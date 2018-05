Adrian Țolea, la mâna Consiliului Director ADI Deșeuri

Acesta a fost cel care a prezentat raportul activității asociației, explicând atât cauzele care au dus la criza deșeurilor din municipiu cât și măsurile care au fost luate. „Le-am prezentat colegilor din ADI Deșeuri toate adresele și măsurile pe care noi le-am transmis celor de la Retim și le-am cerut să ia în considerare faptul că acest proiect a însemnat 30 de milioane de euro pentru județul nostru”, ne-a declarat Țolea.

Directorul ADI Deșeuri a susținut, mai apoi, și un discurs în care a vorbit de originile proiectului, de faptul că în 2015 când era președinte interimar al Consiliului Județean Arad a reușit să finalizeze lucrările din proiect și că din 2016 de când a preluat funcția de director ADI Deșeuri a organizat și finalizat toate licitațiile. „Cred că am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru ca acest proiect să poată fi pus în practică, să respectăm termenele și condițiile impuse de Uniunea Europeană”, a mai spus Țolea. Acesta a recunoscut că „poate nu am fost destul de exigenți cu operatorul de salubritate” și și-a asumat o parte din vină pentru situația creată în ultimele două săptămâni în municipiu. În final, subliniind că „nu mă cramponez de nicio funcție”, Adrian Țolea s-a pus la dispoziția Consiliului Director al ADI Deșeuri, urmând ca acest for să decidă dacă îl va revoca sau nu din funcție.

Tot în cadrul ședinței ADI Deșeuri s-a votat rectificarea bugetului asociației și plata amenzii de 10 mii lei către Garda de Mediu.