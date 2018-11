Alte două drumuri din Arad modernizate cu bani europeni

Goana pentru banii europeni nerambursabili continuă la Consiliul Judeţean Arad. Aleşii judeţeni au fost convocaţi într-o şedinţă extraordinară, cele mai importante puncte de pe ordinea de zi fiind aprobarea unor proiecte de modernizare a două drumuri judeţene. Aceste proiecte au fost catalogate drept importante deoarece lucrările care urmează a fi realizate, în valoare de aproape 100 de milioane de lei, vor fi finanţate din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Primul proiect, care are o valoare estimată de 51,6 milioane de lei, se referă la modernizarea a 26 de kilometri din drumul judeţean 572, care face legătura între Lipova şi limita cu judeţul Timiş. Din valoarea totală, 50,6 milioane de lei sunt fonduri nerambursabile, de la Uniunea Europeană, în timp ce Consiliul Judeţean va aloca o cofinanţare de un milion de lei.

Al doilea proiect votat luni se referă la reabilitarea a aproape 20 de kilometri din drumul judeţean 794, care face legătura între DN 79, Mişca, Apateu şi Berechiu. Valoarea estimată a lucrărilor ce urmează a fi realizate aici este de 45,1 milioane de lei, din care CJA va contribui cu 900.000 de lei, restul fondurilor venind de la Uniunea Europeană, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Vest.

De la PNDL la UE

Cele două drumuri vor fi finanţate prin linia de finanţare „Retrospectivă”, iniţiată de autorităţi pentru cheltuirea fondurilor europene care nu au fost solicitate sau aprobate deja. „Exact ce facem noi acum a făcut judeţul Bihor pe exerciţiul financiar european 2007-2013. Judeţele din vestul ţării, din care facem şi noi parte, nu au primit finanţări pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Fie nu au solicitat fonduri, fie proiectele le-au fost respinse. Noi am aşteptat până spre perioada finală de depunere a proiectelor şi, dacă am văzut că au rămas fonduri, am depus proiect după proiect, care ne-au fost declarate eligibile şi care vor primi finanţare”, a explicat Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean.

Iniţial, cele două drumuri au fost depuse pentru finanţare pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală, dar Guvernul nu a alocat fonduri pentru modernizările şoselelor. Acum, aceleaşi drumuri au fost transferate spre fonduri europene, aici fiind declarate eligibile.

Urmează semnarea

Acelaşi Sergiu Bîlcea a mai spus că acum s-a intrat în linie dreaptă în ceea ce priveşte alocarea fondurilor necesare, aproape 100 de milioane de lei, pentru cele două drumuri menţionate mai sus. „În perioada următoare vom semna contractele de finanţare, după care putem organiza licitaţiile”, a spus vicepreşedintele CJA.