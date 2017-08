Angajații din primării, concedii pe bani publici

Anual, instituțiile publice își trimit angajații în diferite stațiuni turistice, la munte sau la mare, pentru „Cursuri de formare și specializare profesională”. Un articol din legea ce reglementează Statutul Funcționarului Public prevede că instituțiile sunt obligate să îi trimită, periodic, pe funcționarii publici la astfel de cursuri.

Locurile și modurile în care se desfășoară respectivele cursuri sunt reglementate și ele prin lege. Cursurile pot fi ținute și în instituțiile publice, însă se pleacă de la premisa că, în astfel de cazuri, funcționarii publici sunt distrași de problemele cotidiene de la locul de muncă. Ca atare, cursurile se organizează în stațiuni turistice din diferite zone ale României.

Prin instruirea funcționarilor se încearcă, totodată, îmbinarea utilului cu plăcutul, acesta fiind motivul oficial pentru care cursurile se organizează anual în localități precum Mamaia, Predeal, Băile Felix, Sovata sau Poiana Brașov, fiind de fapt o mini-vacanță de o săptămână în stațiunile turistice ale patriei. Totul din bani publici, desigur.

Și, așa cum e de așteptat, majoritatea cursurilor sunt ținute superficial și, mai mult decât atât, conform portalului de investigație recorder.ro, însuși Pavel Năstase, directorul Institutului Național de Administrație (organismul care ar trebui să reglementeze școlarizarea funcționarilor), recunoaște că acestea sunt, în mare parte, și inutile.

Recorder.ro, un proiect jurnalistic format din patru jurnaliști „tineri în viață, dar bătrâni în meserie”, așa cum chiar ei se descriu, a făcut publică o listă cu toate „cursurile” făcute de instituțiile publice din România în cursul anului 2017, alcătuită în urma unei anchete jurnalistice care s-a întins pe parcursul a mai multe luni. La Arad…

Luată „la puricat”, lista a scos la iveală și cheltuielile destul de mari făcute de unele primării din județul Arad, primării ale unor localități cu populație mică și bugete deficitare, dar care și-au permis, totuși, să își „instruiască” angajații…și familiile acestora.

Șimandul, 17 mii de lei

O comună cu puțin peste patru mii de locuitori, cu un singur sat aparținător și în jur de 40 de angajați în primărie. Pentru a-i „perfecționa” pe unii dintre aceștia, Primăria Comunei Șimand a plătit Fundației Centrul de Formare APSAP suma de 14.633 RON (șase persoane), iar companiei Expertim AKT 2014 SRL, suma de 2.980 pentru fiecare persoană care a participat la un curs de formare în stațiunea Băile Felix.

În total, primăria Șimand a cheltuit pe „Cursuri de formare și perfecționare profesională” suma de 17.613 RON, în condițiile în care bugetul comunei are un deficit de aproape un milion de lei.

Macea, 3 milioane minus

Comuna este formată din satele Macea și Sânmartin, are sub șase mii de locuitori, iar în Primăria Comunei Macea lucrează în jur de 35 de persoane. Bugetul comunei nu este deloc unul fericit, având un minus de aproximativ trei milioane de lei.

Totuși, primăria a găsit fonduri de aproape 40.000 RON pentru a-i trimite pe funcționarii publici la cursuri de perfecționare și formare în Felix, Sinaia, Vatra Dornei, Venus, Jupiter și Mamaia.

Lipova, singura „pe plus”

În cazul orașului Lipova, care are o populație de puțin peste zece mii de locuitori și o primărie cu aproape 50 de angajați, cursurile sunt justificate, bugetul neavând deficit. Ba chiar e „pe plus” cu aproape 1,5 milioane de lei.

Funcționarii din Primăria Orașului Lipova au participat sau vor participa la cursuri în Sovata (11-17 septembrie), Saturn (9-16 iulie), Sinaia (27 august-3 septembrie), Cap Aurora (31 august-10 septembrie), Felix (31 august-2 septembrie) și Mamaia (28 august-3 septembrie). Pentru cazarea angajaților în aceste stațiuni, din visteria primăriei vor fi scoase în jur de 44.400 de lei.

„Bugetul e în regulă”

Întrebat despre numărul de persoane care au participat la aceste cursuri, primarul din Lipova, Iosif Jichici, a declarat că „momentan sunt în concediu medical și nu vă pot spune exact numărul, însă au fost în jur de 10-12 persoane, maxim. Avem bugetul în regulă, din punctul acesta de vedere nu este nicio problemă”.

Șagu, la munte și la mare

O altă comună mică, formată din mai puțin de patru mii de locuitori în cinci sate componente, dar cu cheltuieli mari pentru școlarizarea angajaților Primăriei. Deși în buget, comuna Șagu are venituri de aproximativ 7,6 milioane de lei și cheltuieli de aproape 10 milioane, Primăria Comunei a găsit 45.513 RON pentru cursuri de specializare și perfecționare.

Suma s-a îndreptat către compania Global Campus SRL-D, pentru cursuri organizate pe perioade de câte șapte zile, în intervalul 23 iulie-10 septembrie, la Mamaia, Costinești, Venus, Sinaia și Jupiter.

Vladimirescu, „pe zero”

Fosta localitate Glogovăț are 6.500 de locuitori și peste 30 de angajați în Primăria Comunei. Cu un buget „pe zero” – 21,9 milioane lei venituri, tot atâtea cheltuieli – conducerea localității și-a permis să cheltuiască 74.614 RON pentru instruirea personalului Primăriei.

Aceștia vor fi „școliți” în mai multe stațiuni din țară, printre ele numărându-se și Mamaia (20-27 august). Cea mai mare sumă a fost plătită de către Primăria Vladimirescu Fundației Centrul de Formare APSAP – 45.319 RON, pentru cazarea pe durata cursurilor de formare.

Curtici, neîntrecut

„Cireașa de pe tort”, localitatea cu cele mai mari cheltuieli pentru acest tip de cursuri, în afară de municipiul Arad, este Orașul Curtici. Cu o populație de 7.500 de locuitori, Curticiul are o primărie în care lucrează aproximativ 50 de persoane, dintre care în jur de 40 au plecat „la cursuri”. Acestora li se adaugă și Consiliul Local, respectiv primarul orașului.

Deficitul…

Nu s-a ținut cont de faptul că deficitul bugetar al localității este situat undeva la 7,6 milioane de lei, așa că pentru ceea ce chiar și președintele Institutului Național de Administrație numea „concedii mascate”, Primăria Orașului Curtici a plătit nici mai mult, nici mai puțin de 234.000 RON. S-au închiriat pe perioade de câte șapte zile, în intervalul 10 iulie-27 august, un număr de 36 de camere la Mamaia, 9 la Sovata și 2 la Băile Felix, pentru acestea plătind companiei Lectoform Travel SRL suma de 186.380 RON.

Turul României

Alte 32.000 RON au fost plătite de către conducerea orașului firmei Faxmedia Tour SRL, pentru închirierea de camere de hotel la Felix, Mamaia, Venus și Poiana Brașov, pentru intervale de câte o săptămână, în intervalul 17 iulie-10 decembrie. Către alte două companii, primăria a mai plătit aproape 16.000 RON, ajungându-se ca suma plătită doar pentru cazarea funcționarilor publici din cadrul Primăriei Curtici să ajungă la 234.247 RON. Acesteia i se adaugă și sumele plătite pentru cursurile propriu-zise, sume ce se situează, de regulă, în jurul valorii de 950 RON pentru fiecare persoană participantă.

„Am trimis tot personalul”

Contactat telefonic, Bogdan Ban, primarul Orașului Curtici, a declarat pentru Jurnal Arădean/aradon.ro că „anul ăsta am trimis tot personalul din primărie. Tot personalul a plecat, fiecare pe specializarea lui. Plus Consiliul Local, care sunt 15, și cu mine. (…) Dacă îți permite bugetul local, ești obligat să instruiești personalul. Pe unii, cum ar fi șefii de servicii, nu îi trimit doar o dată pe an, îi trimit și de două ori pe an, de trei ori pe an”.

„Pe consilierii locali la fel, măcar o dată pe mandat, îi trimiți la cursuri de specializare în funcție de comisiile din care fac parte. Vin din domenii diferite și trebuie să învețe să comunice într-o limbă comună”, a continuat acesta.

„Nu sunt cursuri de spălat geamuri”

Întrebat despre numărul de angajați pe care Primăria Orașului Curtici i-a trimis la „formare și specializare”, primarul Ban a declarat că „nu știu câți angajați am. Vreo 40. Plus consilierii locali, 15, plus mine. Pe femeile de serviciu nu le-am trimis, că nu sunt cursuri de spălat geamuri”.

Primăriile care nu și-au trimis funcționarii la şcolit

Nu toate orașele și comunele județului și-au trimis angajații la cursuri. Printre cele care au ales să își continue programul normal de lucru se numără și Primăria Orașului Chișineu Criș. Dat fiind faptul că din punct de vedere financiar, orașul „stă” mai mult decât bine, am încercat să aflăm ce i-a determinat pe cei din conducerea primăriei să nu își trimită angajații în…concedii plătite.

„Sunt destul de experimentați”

Gheorghe Burdan, primarul orașului Chișineu-Criș, a declarat pentru Jurnal Arădean că angajații primăriei pe care o conduce de mai bine de două decenii „au participat de-a lungul anilor, dar anul acesta nu a mai dorit nimeni să participe. Sunt destul de experimentați în domeniul în care activează. Și, de multe ori, când te duci undeva, ești mai pregătit decât cel care te instruiește. Nu suntem împotriva cursurilor, deși sunt multe și fără eficiență”.

„Mai bine folosim banii pentru altceva!”

Întrebat dacă nu cumva problema ar fi fost fondurile, primarul din Chișineu a spus că „nu se pune problema să nu fie bani la buget pentru așa ceva. Anul ăsta nu am participat pentru că avem foarte mult de lucru și nu a dorit nimeni să plece. Poate că din altă parte au participat mai mulți, dar funcționarii de la noi nu au fost interesați. Asta e singura cauză. Bani la buget au fost, dar mai bine îi folosim pentru altceva”.