Arădean înşelat la farmacie

Dacă dezvăluirile din ultima perioadă ne fac să ne întrebăm cât de adevărat sau fals e medicul care ne tratează, se pare că avem motive să ne întrebăm şi cât de bune sau rele sunt medicamentele pe care le cumpărăm de la farmacie. Sunt valabile sau sunt expirate? Ne vor ajuta să ne vindecăm sau ne vor face rău?

Vă prezentăm, mai jos, situaţia uluitoare în care a fost pus un arădean la farmacie.

„Am fost, pe 13 februarie, la Farmacia Catena situată pe Bulevardul Revoluției nr. 52-54 și am cumpărat, cum se vede pe bonul fiscal, 3 cutii de Captopril 50mg de la firma Labormed. O cutie era ambalată normal, cu 3 blistere a câte 10 tablete, ca întotdeauna, însă echivalentul celorlalte 2 cutii mi s-a dat fără cutie, în 6 blistere a câte 10 tablete. Întrebând-o atunci pe farmacistă de ce mi se dau aşa, aceasta s-a scuzat că nu are cutie pentru cele 6 blistere, dar la momentul respectiv nu am sesizat nimic neobișnuit. Ideea mea era să cumpăr 3 cutii practic, ca de obicei” – relatează E.C.

Arădeanul precizează că a cumpărat acest medicament pentru tratamentul hipertensiunii pentru o persoană în vârstă, care îl consumă de ani de zile și niciodată până acum nu l-a primit decât normal, în cutii clasice cu 30 de tablete. „Fiecare blister are întotdeauna trecută data de expirare pe el, astfel că nu mi-am pus problema că de data asta ar fi altfel” – spune E.C.

Surpriza a fost când persoana pentru care au fost cumpărate medicamentele a sesizat că „fiecare din cele 6 blistere individuale sunt decupate la ambele capete, astfel încât era înlăturată data de expirare, aspect care inevitabil te conduce la concluzia că medicamentele au fost scoase din cutiile lor și vândute separat tocmai pentru că erau expirate deja și să nu se vadă termenul depășit de pe cutie de către viitorul client. Scoțându-le din cutie și decupându-le la ambele capete, le-au putut vinde normal” – opinează cumpărătorul.

A cerut explicaţii

Consternat de situaţie, arădeanul s-a dus din nou la farmacie pentru a cere explicaţii. „Când am revenit după două zile la Catena și am cerut să vorbesc cu diriginta de farmacie, anume doamna Sânziana Mitric, am întrebat-o de ce este tăiată vizibil și grosier data expirării de pe fiecare din cele 6 folii distincte de Captopril 50 mg, firma Labormed (echivalentul a două cutii). I-am arătat comparativ cutia standard, cu termen de expirare 2021, cumpărată pe același bon tot atunci și ne-am uitat amândoi la diferența de format dintre cele 6 folii și foliile clasice din cutia standard. Doamna Sânziana a început să se bâlbâie, vizibil deranjată că am sesizat o atare chestiune, incapabilă fiind să formuleze o explicație clară. Dânsa susținea că unele medicamente vin fără data de expirare pe foliile din cutie” – povesteşte E.C.

El subliniază că „este imposibil ca același producător sa menționeze dintotdeauna data de valabilitate pe blisterele din orice cutie de Captopril 50 mg, ca fix acum să facă rabat. Mai ales că se vede clar din fotografiile făcute de mine că este tăiat fiecare din cele 6 blistere la ambele capete, pentru a deruta probabil clientul și pentru ca el să nu observe că achiziționează medicamente gata expirate, punându-și astfel sănătatea în pericol.”

I-au restituit 8 lei…

„Doamna dirigintă Mitric nu a mai venit cu nicio explicație și mi-a zis că îmi dă banii înapoi, că nu înțelege care e problema. I-am repetat că am fost înşelat și mi s-au vândut medicamente expirate cu bună știință, aspect foarte grav! Pentru dânsa, singura problemă era că îmi dă banii înapoi, aspect aproape irelevant în contextul dat. Ideea nu era că am dat 8 lei degeaba pe 6 blistere expirate, ci înșelăciunea urâtă din spate! Desigur că am primit banii înapoi pe cele 6 blistere și doamna s-a grăbit să reţină bonul fiscal și blisterele însă, precaut fiind, am făcut din timp fotografiile acestea, ca să nu mai existe alți păcăliți ca mine” – explică E.C.

Taxă pe naivitate

Arădeanul ţine să îşi exprime indignarea faţă de această situaţie: „Niciodată până acum nu am pățit o astfel de înșelăciune urâtă și profund contrară profesiei de farmacist! De ani de zile cumpăr medicamente, cosmetice sau suplimente naturiste de la zeci de farmacii distincte din Arad, însă e prima dată când mă aflu într-o situație care mă revoltă! Dacă eu, la 30 de ani, am fost înșelat – naiv și de bună credință fiind –, gândiți-vă la persoanele în vârstă cum pot fi păcălite de astfel de rele practici farmaceutice!” – conchide E.C.

Farmacista: „medicamentul nu este expirat”

Desigur, am contactat-o şi noi pe Sânziana Mitric, dirigintele farmaciei Catena de pe Revoluţiei 52-54. După ce a încercat să ne vorbească despre modul în care e inscripţionat termenul de valabilitate pe alte medicamente, Sânziana Mitric a admis că în situaţia relatată de client este vorba despre o eroare: „o eroare de transport”. Farmacista susţine că foliile au fost scoase din ambalajul original pentru că „au venit în cutii care, după părerea mea, nu se puteau comercializa pentru că s-au udat, s-au decolorat, s-au mânjit. Adică au fost distruse.” Întrebând-o cum poate, totuşi, demonstra că medicamentele nu sunt expirate, Sânziana Mitric a explicat că termenul de valabilitate există în… calculator: „Dacă erau expirate, eu nu le puteam scoate din gestiune. Asta se poate verifica. Putem scoate bonul, fişa când aceste medicamente au intrat în farmacie şi data de expirare cu care figurează în calculator la momentul eliberării”. Am rugat-o pe farmacistă să se pună în locul clientului şi să ne spună dacă nu i se pare stupidă această explicaţie. „Nu e vorba că e stupidă, e vorba că asta s-a întâmplat” – a răspuns Sânziana Mitric. (Divagând puţin, nu putem să nu ne întrebăm ce ar fi dacă alimentele comercializate la supermarket, de exemplu, ar avea termenul de valabilitate în… calculator, şi nu inscripţionat pe fiecare produs în parte.)

Revenind… am întrebat-o explicit pe farmacistă de ce termenul de valabilitate specificat pe foliile vândute în cutie nu apare şi pe foliile care au fost scoase din ambalajul original. Răspunsul pe care îl poate da oricine după ce priveşte cele două „categorii” de blistere este simplu: pentru că foliile vândute separat au fost tăiate la margine, fiind eliminată exact bucata unde era inscripţionată data expirării. Sânziana Mitric nu a putut prezenta o (altă) explicaţie logică, insistând doar pe faptul că „medicamentul nu este expirat”.

Reguli încălcate

Potrivit Legii Farmaciei, adică a „Regulilor de bună practică farmaceutică” în vigoare – aşa cum acestea au fost stabilite prin Ordin al Ministrului Sănătăţii – „eliberarea medicamentelor către pacient se poate face în ambalajul original sau în cazul în care se scot din ambalajul original înainte de eliberare, reambalarea acestora trebuie să se facă în ambalaje de bună calitate care să fie etichetate astfel încât să permită utilizarea lor corectă şi o eventuală trasabilitate a informaţiilor”. Cu alte cuvinte, foliile scoase din ambalajul original trebuiau puse într-o pungă a farmaciei pe care să fie inscripţionate: termen de valabilitate, cantitate, preţ – toate datele prin care să poată fi identificat produsul comercializat. Lucru care, evident, nu s-a întâmplat în cazul de faţă. Ba, mai mult, cumpărătorului i-au fost livrate blistere decupate la ambele capete.