Arădeanca Lavinia Ichim a câștigat titlul de Top Model of the Globe

Arădeanca a cucerit, recent, titlul de „Top Model of the Globe” în cadrul evenimentului „Miss 7 Continents 2018 & Photomodel of the World”, desfășurat în Turcia.

Lavinia Ichim (22 de ani; 180 cm, măsuri 88-64-92) a fost reprezentanta României la concursul ce a strâns, pe malul Mării Egee, fete frumoase din mai multe țări, de unde nu s-a întors cu mâna goală. Probele în care a impresionat modelul Lavinia Ichim au fost cele de: costum național – unde a prezentat un costum de peste o sută de ani, din zona Olteniei -, rochie de seară, costum de baie – probă desfășurată într-o piscină a unui hotel din Bodrum – și interviu.

Pentru frumoasa arădeancă din „Vlaicu” este a doua prezență, ca și emisară a României, la un concurs internațional de miss, după Miss Model of the World, ce s-a desfășurat în anul 2015, în China.

Concursul din Turcia a fost câștigat de reprezentanta Ucrainei, Katerina Kachashvili (21 de ani; 1,80m).