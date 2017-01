Arădeanul „abonat” la loteria bonurilor fiscale

Primul român care a câştigat la loteria bonurilor fiscale a fost arădeanul Constantin Lungu. Asta se întâmpla în luna aprilie a anului trecut. Iar acum acelaşi arădean are în posesie un bon declarat câştigător la extragerea specială din 31 decembrie 2016, bon care ar putea să îi aducă un premiu substanţial: 220.000 de euro. „A dat Domnul de am bonul câştigător, pentru care mă lupt de vreo doi ani de zile şi slavă Domnului că s-a ivit printre puţinele bonuri din sutele de mii de bonuri pe care le-am adunat. Sper să câştig premiul cel mare! Premiul e de 10 miliarde, adică de 220.000 de euro”, a spus arădeanul care locuieşte în satul Firiteaz. Despre ce bon este vorba? Despre un bon în valoare de 187 de lei, eliberat în data de 27 aprilie 2016. Ziua şi luna eliberării bonului, precum şi valoarea lui au fost extrase în data de 31 decembrie 2016.

Multă muncă

Dar bonul câştigător a ajuns în posesia lui Constantin Lungu după multă muncă şi mulţi bani cheltuiţi. La fel ca şi prima oară când a câştigat, arădeanul a adunat zi de zi bonuri de pe la magazine. „Uitaţi, mâna omului ce poate să facă. Am strâns atâtea bonuri, am investit vreo 2.000 de euro. Vreo 30-40 de lei pe zi numai pe benzină, să le aduc”, spune Lungu. Bucuria câştigătorului este cu atât mai mare cu cât, de-a lungul strădaniei sale neîncetate, mulţi îi râdeau în faţă atunci când îl vedeau pe la coşurile marilor magazine, în căutarea bonurilor aruncate de oameni. “Alţii nu cred, e important să crezi, oamenii nu cred în mântuire. Păi dacă ei nu cred într-un bon, să-l păstreze o lună sau un an, că s-ar putea să aibă câştig în el, păi cum să creadă în mântuire? Am adunat bonurile în fiecare zi, că a plouat, a nins, a fost soare. Poate altădată nu am avut 30-40 de lei, să merg după ele, seara, dar am luat împrumut, poate am vândut nişte scule şi am mers să lucrez cu un prieten şase luni, să îmi dea maşina, seară de seară, să aduc bonurile”, povesteşte arădeanul. Iar poveştile lui sunt confirmate de miile de bonuri pe care le-a depozitat în cutii, le-a sortat pe fiecare lună în parte, a sperat şi a câştigat.

Vrea să investească

Cu toate că, pentru moment, nu cunoaşte valoarea premiului, ţinând cont de faptul că ar putea apărea mai multe bonuri câştigătoare, Constantin Lungu speră să pună mâna pe cei 220.000 de euro. S-a şi gândit ce va face cu banii: „în prima zi, după ce am văzut că am bonul, mă gândeam că în primăvară îmi pun termopane, îmi căsătoresc un copil. Şi imediat îmi venea gândul: stai, că nu mai e problema de bani. E o mare binecuvântare. Să facem şi noi ca domnul Becali, să ajutăm pe cei nevoiaşi”. O parte din bani ar urma să fie donată, iar primul căruia i-au fost promişi bani este un vecin de-al câştigătorului, căruia i-a ars casa de curând. “Când primesc banii să vii să îţi dau 500 de euro să lucrezi la casă”, i-a spus câştigătorul vecinului său.

Mai vrea bonuri

Pe viitor, arădeanul, care are 44 de ani, îşi propune să continue să strângă bonuri fiscale şi chiar să îşi extindă obiceiul şi în alte ţări, unde mai există astfel de loterii. Iar, pentru a avea spor, el se gândeşte chiar să angajeze oameni care să colecteze pentru el bonuri fiscale.