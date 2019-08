„Aradul joacă un rol important în relațiile Orient-Occident”

Timp de două zile, E.S. Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România, doamna Jiang Yu, a fost prezentă la Arad. A fost prima vizită oficială a ambasadorului în Arad, ocazie cu care a susținut și o conferință de presă la sediul Forumului Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze. Primită de către președintele Forumului, prof.univ.dr. Lizica Mihuț, E.S. Jiang Yu, a catalogat Aradul ca fiind un oraș „vibrant”.

„Aradul este un centru cultural multietnic și religios, unde totul se îmbină în armonie. Este un oraș în plină dezvoltare și întâlnirile din aceste două zile îmi arată că se poate colabora. Am venit aici pentru a promova toate valorile noastre, dar și să stabilim măsurile unei colaborări pragmatice și concrete. Relația între noi, cele două state, este de extrem de importantă, a se vedea și cei 70 de ani de relații dintre România și China. Prietenia sinceră dintre cele două popoare de-a lungul istoriei a făcut ca aceste relații să reziste. Am înțeles în toți acești 70 de ani că indiferent de regimul politic, colaborarea România-China se dezvoltă corect. De la numirea mea ca ambasador m-am întâlnit cu toate partidele parlamentare, am purtat discuții și îmi doresc să consolidăm în continuare aceste relații în conformitate cu interesele fundamentale ale celor două țări. Ne dorim să aducem beneficii comune popoarelor noastre”, a declarat E.S. Jiang Yu.

Întrebată de către Jurnal arădean/aradon.ro ce a apreciat în mod deosebit în cele două zile petrecute în Arad, E.S. Jiang Yu a răspuns: „Am găsit un oraș și un județ plin de vitalitate și energie. Orașul și județul dumneavoastră pot juca un rol important, prin poziția geo-politică, pentru inter-conectarea economică, a resurselor umane și nu numai, între Orient și Occident”.

Dezvoltarea turismului

Pe de altă parte, ambasadorul a apreciat că sectorul turismului este unul care trebuie dezvoltat. „Se știe că turiștii chinezi vin și cheltuie mult, dar în România nu s-a profitat de acest sector. Anual în România sunt aproximativ 10 mii de turiști chinezi, în timp ce în Ungaria sunt 250 de mii, în Cehia peste 300 de mii și în Polonia 1 milion”, a punctat ambasadorul. În acest sens, E.S. Jiang Yu a propus vizite bilaterale pentru a promova traseele turistice și chiar inițierea unui traseu care să cuprindă mai multe țări din Europa de Est – România-Ungaria-Polonia.

Schimburi între școli

Vizita ambasadorului a dus și la discuții concrete. Prof.univ.dr. Lizica Mihuț a dezvăluit că „s-a propus un schimb de elevi între un liceu din Arad și un liceu din China, iar doamna ambasador a fost extrem de receptivă la această propunere. Ne bucurăm să avem o asemenea susținere”.

Casetă: Invitată la simpozion

Prof.univ.dr. Lizica Mihuț i-a lansat E.S. Jiang Yu și invitația oficială de a lua parte la Simpozionul Dialoguri Culturale Româno-Chineze, simpozion ce se află la cea de a cincea ediție și se va desfășura în luna noiembrie, la Arad.