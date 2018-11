Aradul, pregătit de sărbătorile de iarnă

Câteva sute de arădeni au ales sâmbătă seara să ignore frigul şi ploaia şi să participe la deschiderea Târgului de Iarnă. Primăria Arad, prin Centrul Municipal de Cultură Arad, a pregătit o deschidere fastuoasă, cu evenimente deosebite, cu totul altceva faţă de ce erau obişuinţi arădenii până acum. Primii care au intrat în scenă au fost toboşarii de la Magic Drummers, veniţi tocmai din Belgia. Aceştia au defilat pe Bulevardul Revoluţiei, de la Teatru şi până la Primărie, iar de aici au mers în Parcul Mihai Eminescu, acolo unde are loc Târgul de Iarnă, cu întoarcere, din nou, în faţa Palatului Administrativ. Apoi, pe scena instalată acolo, au urcat reprezentanţii administraţiei municipale, în frunte cu primarul Gheorghe Falcă. Acesta a pornit iluminatul festiv din Arad, după care spectacolele au continuat. Balerinii Operei Naţionale din Cluj au fost cei care au urcat pe scenă, prezentând un spectacol de balet timp de vreo 10 de minute. Atenţia arădenilor s-a mutat, apoi, la câteva sute de baloane umplute cu heliu. Acestea nu au fost eliberate în aer, ci au făcut parte dintr-un eveniment spectaculos: balet în aer. O balerină a fost agăţată de acele baloare cu heliu, iar un balerin s-a urcat pe picioroange de vreo doi metri, iar spectacolul de balet ieşit din comun s-a desfăşurat pe toată zona din faţa primăriei: deasupra parcului, deasupra arădenilor aflaţi pe platou, dar şi deasupra şoselei din faţa Palatului Administrativ. Cei care au oferit acest spectacol au fost dansatorii de la Aerial Fantasy Show. Apoi, scena a fost preluată de Nicola, aceasta susţinut un concert care a fost primit bine de arădenii prezenţi în faţa Primăriei.

Ce spun organizatorii

„Am pregătit un ambient special pentru arădeni. Am dat o faţă nouă târgului, cu sprijinul unei firme care pregătește târgurile de iarnă din Milano – Italia şi Marsilia – Franța, adevăraţi profesionişti ai domeniului. Noutăţile şi surprizele se vor succeda pe toată perioada lunii decembrie. Vom amenaja şi un orăşel al copiilor, o adevărată premieră pentru Arad. Vom aduce şi două lame pitice, special dresate pentru interacţiune cu copiii. Spectacolele de astăzi, aşa cum aţi putut constata, au fost susţinute de adevăraţi profesionişti ai genului, precum toboşarii luminoși. Spectacolul de lumină a încununat această seară specială”, a declarat directorul executiv al Centrului Municipal de Cultură Arad, Daniela Pădurean-Andreica. „Pe parcursul întregii săptămâni, am pregătit momentul din această seară. Târgul nostru de iarnă este special în acest an, fiind dedicat Centenarului. Am aprins iluminatul festiv şi spectacolul de lumină a fost un eveniment unic. Sperăm că am reușit să transmitem, inclusiv prin modul în care am conceput iluminatul festiv şi inaugurarea acestui târg, sentimentele noastre de respect pentru marea sărbătoare naţională care se apropie. Vom sărbători în fiecare zi şi vom fi alături de toţi arădenii, pe care îi invităm să viziteze târgul şi să participe la evenimentele pe care le organizăm”, a spus şi primarul Aradului, Gheorghe Falcă.