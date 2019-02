Atmosferă incendiară la semifinalele Olimpiadei liceelor la baschet!

În competiția băieților, formația Colegiului Național „E. Ghiba-Birta” a beneficiat de cea mai entuziastă galerie, însă favoriții au fost depășiți, scor 48-19, de CN „Preparandia – D. Țichindeal”. „Pedagogic”, cu un Marius Iliescu pentru a cărui evoluție epitetele sunt prea puține, se va duela în ultimul act, vineri, cu gazdele de la LPS.

La feminin, „Peda” nu a întâmpinat dificultăți cu fetele de la „Csiky Gergely”, în timp ce Anamaria Glisici și colegele sale de la „Moise Nicoară” au trecut la mare luptă de LPS Arad.

Campionale Aradului vor reprezenta județul la faza zonală de săptămâna viitoare, programată la Arad, în cazul fetelor, și la Timișora, în întrecerea masculină.

PROGRAM FINALE – VINERI, 22.02

ora 9.00 Finala mică fete: LPS vs. „Csiky”

ora 10 Finala mică băieți: „Ghiba” vs. „Moise”

ora 11.00 Finala mare fete: „Peda” vs. „Moise”

ora 12.00 Finala mare băieți: „Peda” vs LPS