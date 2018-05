Avocat arădean: marca Arsenie Boca, o „escrocherie”

La mai bine de o săptămână de la izbucnirea scandalului care îl are în centru pe Părintele Arsenie Boca, un avocat arădean ia atitudine şi spune că, din punctul lui de vedere, Daniel Gheorghe nu deţine marca înregistrată Arsenie Boca sau Părintele Arsenie Boca. „Am studiat acest caz, chiar am scris şi un articol pe această temă şi, în esenţă, ce pot să vă spun acum este că, în opinia mea, aceste persoane nu deţin marca înregistrată Arsenie Boca sau Părintele Arsenie Boca şi niciun drept de proprietate intelectuală asupra imaginii Părintelui”, spune avocatul arădean Bogdan Ionescu. Acesta îşi şi explică afirmaţia: „dacă se accesează acest site al Oficiului European pentru Proprietate Intelectuală, se poate observa că marca înregistrată de către aceste persoane este Arsenie – de către o anumită persoană -, iar de către o complet altă persoană e înregistrată marca Boca Părintele. Şi ce au făcut mai departe, pentru că, haideţi să fiu mai puţin academic şi să spun „escrocheria”: au combinat cele două mărci, Arsenie şi Boca Părintele, şi, în opinia lor, a rezultat o marcă unică sub denumirea Arsenie Boca Părintele, ceea ce, evident, e o construcţie inadmisibilă, pe lângă faptul că este ilegală”. Drept urmare, dacă este să ne luăm după declaraţiile avocatului Bogdan Ionescu, toate plângerile depuse împotriva comercianţilor de Daniel Gheorghe par lovite de nulitate.

Şi imaginea?

Ionescu a vorbit şi despre înregistrarea imaginii Părintelui Arsenie Boca. „Interesant este că au rezervat şi imaginea Părintelui, tot la acelaşi Oficiu European pentru Proprietate Intelectuală şi, vizavi de această imagine, în opinia mea, nu au niciun drept de proprietate intelectuală, în contextul în care desenul rezervat este o simplă reproducere după o fotografie a Părintelui. Practic, aici lipseşte cu desăvârşire un criteriu crucial în această materie, anume criteriul noutăţii desenului, pe lângă faptul că imaginea Părintelui Arsenie Boca nu poate reprezenta substratul sau ambalajul unui produs. Se opun aici şi criterii de moralitate publică, de ordine publică şi evident criterii care ţin de buna credinţă care trebuie să cârmuiască actele oricărei acţiuni umane şi ale oricărui act juridic”, concluzionează avocatul arădean. Bogdan Ionescu vine şi cu un sfat pentru comercianţii care vând obiecte de cult cu Arsenie Boca: să nu ia foarte în serios demersurile lui Daniel Gheorghe. JA-

Arsenie Boca şi Monalisa

Avocatul Bogdan Ionescu a făcut şi o comparaţie între situaţia actuală, cu Arsenie Boca în centrul acţiunii, şi alte cazuri. “Au mai existat cazuri similare cu situaţia acuma creată: un caz Elvis Presley, Prinţesa Diana, Picasso. Chiar în Germania a fost un caz în care cineva a încercat să rezerve ca marcă înregistrată tabloul şi denumirea Monalisa. Evident că Oficiul German a respins o astfel de solicitare aberantă”, a încheiat avocatul din Arad.