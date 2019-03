Bani împărţiţi cu scandal

ARAD. Odată votat bugetul naţional, Consiliul Judeţean Arad a putut să împartă bani către oraşele şi comunele din judeţul Arad. Au fost supuse votului, în şedinţă extraordinară, hotârâri privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 17,5 la sută din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din TVA, repartizarea sumelor corespunzătoare cotei de 7,5 la sută din impozitul pe venit şi repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale.

La fel cum se întâmplă în fiecare an, şi de această dată împărţeala s-a lăsat cu scandal. Pesediştii s-au declarat total nemulţumiţi de modul în care au fost trimise fondurile către primăriile din judeţ şi îi acuză pe cei din conducerea Consiliului Judeţean că banii au fost împărţiţi pe criterii politice. Încă de la începutul şedinţei au fost înregistrate nemulţumiri. Consilierul judeţean PSD Petru Moţ i-a acuzat pe cei de la CJA de faptul că aceste repartizări au fost făcute peste noapte, nu au fost dezbătute şi nici puse la transparenţă. „Nu mi se pare normal să împărţim aşa banii judeţului. Noi am primit propunerile de alocări cu 20 de minute înainte de şedinţă. Nici măcar nu am reuşit să le citim cum trebuie, darmite să gândim amendamente”, a spus Moţ. Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean, a ţinut să precizeze că legea obligă instituţia pe care o conduce să aloce cota de 17,5 la sută din impozitul pe venit şi sumele defalcate din TVA către primării. „Nu există bugete, unităţile administrative-teritoriale nu pot funcţiona, nu se poate semna niciun contract, nu se poate demara niciun proiect dacă nu alocăm aceşti bani. Nici noi, Consiliul Judeţean, nu putem semna proiecte pe fonduri europene pentru că nu avem buget. De aceea, am decis să alocăm atât cei 17,5 la sută, cât şi cota de 7,5 la sută din impozitul pe venit către primării. Ca acestea să poată începe activitatea”, a spus preşedintele CJA.

Acuze de hoţie

Mai departe, după ce a fost depăşit acest moment, consilierul judeţean Petru Moţ a ridicat problema modului în care au fost împărţiţi banii de către Consiliul Judeţean. „Sumele alocate în acest an către comunităţile locale mi se par discriminatorii, incorecte şi imorale. Unele comunităţi sunt total dezavantajate de repartizările Consiliului Judeţean. Cum vă place să spuneţi că Guvernul fură bani de la Arad, exact aşa ar trebui să spuneţi şi acum, că CJA fură bani de la comunităţile locale. Şi cetăţenii din localităţile conduse de primari PSD plătesc impozite şi taxe. Chişineu Criş, de exemplu, a primit o sumă infimă, în timp ce alte oraşe au primit milioane de lei. Ne-am dori ca sumele de bani să fie repartizate în mod corect către comunităţile locale, în funcţie de proiectele unităţilor administrativ teritoriale. Ne gândim la o formă de protest pentru că nu este corect ce se întâmplă”, a precizat Moţ.

În discuţie a intrat şi Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, care, referitor la sumele defalcate din TVA, a ţinut să spună faptul că „cel mai important oraş al judeţului, motorul economiei, este municipiul Arad. Ca şi anul trecut, şi în acest an a primit zero lei de la Guvern, din cotele defalcate din TVA, chiar dacă este unul dintre cei mai importanţi cotizanţi din ţară la bugetul naţional. Aţi vorbit de Chişineu Criş. CJA face o centură acolo, din fonduri europene. Nu puteţi spune că nu investim în zonă”. Acesta a fost completat de Iustin Cionca: „Chişineu Criş a solicitat bani pentru apă, canalizare şi închiderea gropii de gunoi. Dar primarul a refuzat să intre în master planul de apă şi canalizare şi să beneficieze de investiţii pe fonduri europene. Totuşi, am alocat bani pentru închiderea gropii de gunoi. Deşi nici această investiţie nu poate fi realizată, deoarece groapa de gunoi face parte dintr-un proiect european, deci nu se pot face alte investiţii acolo”.

A cerut egalitate

Mai departe, cel care a fost liderul grupului PSD în şedinţa de vineri, respectiv Petru Moţ, a venit cu un amendament: „propun ca banii destinaţi comunelor să fie adunaţi şi apoi împărţiţi în mod egal către toate comunele din judeţ, iar banii destinaţi oraşelor să fie, de asemenea, adunaţi şi împărţiţi în mod egal”. Replica a venit de la Bîlcea, care a spus: „sunt total de acord să facem aşa cu o singură condiţie. Să se facă aşa şi la nivel naţional, să împartă Guvernul banii aşa, în mod egal”. Amendamentul lui Moţ a fost supus la vor, dar fără succes, fiind respins.

Bugetul, în aprilie

După cum am precizat deja, vineri, în şedinţa extraordinară, au fost votate doar sumele repartizate către primăriile din judeţ. Pentru moment, Consiliul Judeţean şi, implicit, instituţiile subordonate, nu au buget, acesta fiind pus la transparenţă. Potrivit celor de la CJA, bugetul judeţului Arad ar putea fi votat la începutul lunii aprilie, în jurul datei de 8.

Revenim cu sumele

În ceea ce priveşte sumele care au fost alocate primăriilor de către Consiliul Judeţean Arad, vom reveni cu informaţii în materiale viitoare.