Bărbat căutat pe Mureş, în zona Bulci

BULCI. Dispariţie învăluită de mister în satul arădean Bulci, comuna Bata. Un bărbat în vârstă de 64 de ani este de negăsit de duminică, 28 aprilie. El a fost văzut ultima dată în jurul orelor prânzului, când a transportat o cunoştinţă cu barca, pe Mureş, de la Bulci la Vărădia. Nu a mai ajuns înapoi în sat.

„Barca e mare şi e legată pe o coardă, pe un cablu, ca să se poată trece cu ea dintr-o parte în alta a râului. Barca a rămas în mijlocul Mureşului. Presupunem că a căzut din ea în apă. Nu ştim cum de s-a întâmplat, că barca e înaltă, are cel puţin 80 de centimetri înălţime… probabil n-o fi fost atent, o fi alunecat… nu ştim…” – spune, descumpănit, viceprimarul comunei Bata, Ladislau Heleport. Chiar dacă între timp a mai trecut lume prin apropierea locului unde se trece Mureşul, nimeni nu a sesizat barca abandonată în mijlocul apei. Bărbatul locuia singur, aşa că absenţa sa nu a fost remarcată de către apropiaţi decât marţi, la două zile după dispariţie. După ce nepoţii l-au căutat şi nu l-au găsit, au fost anunţate autorităţile. Viceprimarul Heleport a precizat pentru Jurnal arădean/ Aradon că „acum am cerut sprijinul pompierilor de la Bârzava pentru a-l căuta pe bărbat”.

Secția de pompieri Bârzava intervine, miercuri, cu o autospecială de primă intervenţie şi comandă, cu barcă și un echipaj SMURD (asigurat) pe râul Mureș.