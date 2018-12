Bloc cu şase etaje în zona Boul Roşu

ARAD. Un imobil pe opt nivele – Demisol+Parter+6 Etaje – ar urma să fie construit în zona Boul Roşu, în cvartalul dintre Calea Romanilor, strada Mucius Scaevola şi strada Dornei. Proiectul se află, în prezent, în faza studiului de oportunitate.

Potrivit memoriului de prezentare a investiţiei, se solicită „întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal în vederea construirii unui imobil de locuinţe colective şi spaţii prestări servicii D+P+6E şi amenajările aferente acestuia. Astfel, se doreşte menţinerea funcţiunii principale a zonei în care se amplasează construcţia. (…) Intervenţiile urbanistice pe amplasament se referă realizarea unei clădiri D+P+6E destinată locuirii colective şi serviciilor, prin reglementarea procentului de ocupare a terenului şi a coeficientului de utilizare a terenului, rezolvarea circulaţiilor în incintă, stabilirea de reglementări privind parcările şi spaţiile verzi aferente funcţiunilor propuse, cât şi stabilirea soluţiilor privind asigurarea utilităţilor necesare investiţiei.”

39 de apartamente şi 3 birouri

Înălţimea maximă a imobilului este de 25 de metri. În ceea ce priveşte organizarea pe cele opt nivele, la demisol e prevăzut accesul şi nodul de circulaţii verticale, dar şi spaţiile tehnice. La parter vor fi amenajate spaţii pentru prestări servicii (birouri), dar şi apartamente de 2 şi 3 camere. Fiecare din cele şase etaje va avea câte şase apartamente de 2 şi 3 camere. Accesul în clădire se va realiza la parterul imobilului.

„În funcţie de soluţia propusă la faza de Autorizaţie de Construire, la demisolul noii

construcţii se vor putea amplasa o parte din locurile de parcare acoperite necesare funcţiunii propuse. Celelalte locuri de parcare necesare funcţiunilor propuse vor fi amenajate pe proprietate, perimetral limitei de proprietate a terenului. Numărul maxim de locuri de parcare propuse pe amplasament este de 42 locuri” – se arată în memoriu de prezentare.

În imobil se vor amenaja 39 de apartamente şi 3 spaţii destinate prestărilor de servicii. Fiecărui apartament îi va reveni câte un loc de parcare amenajat pe proprietate.

Cine e investitorul

Terenul pe care va fi amplasat blocul are 1.990 de metri pătraţi (fiind format din cinci parcele) şi are în prezent destinaţia de curţi-construcţii. Investiţia aparţine firmei „Performance Special Buildings” – o companie cu sediul în Gai, înfiinţată în 2016, al cărei obiect de activitate îl constituie dezvoltarea (promovarea) imobiliară. Firma este deţinută în asociere de Cristian Mihai Julean şi Dietmar Adalbert Luling (cetăţean german) şi este administrată de către primul. În 2016, compania a avut pierderi de 18.870 de lei, în timp ce anul trecut l-a încheiat pe zero. În cei doi ani de existenţă, firma nu a raportat niciun angajat.