Caba: „Puneţi monumentul pe lac”

„Nu mai avem timp să încercăm mutarea Monumentului Marii Uniri de pe lacul de la Pădurice într-o altă locaţie”, a spus Samuel Caba în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc luni dimineaţa. Caba a vorbit în cunoştinţă de cauză, spune el, ţinând cont de faptul că a fost director al Direcţiei de Cultură Arad. „Când am fost director am militat ca ministrul Kelemen Hunor să plătească toate sumele către sculptorul Florin Codre, cel care realizează Monumentul Marii Uniri al Aradului. Lucru care s-a şi întâmplat. Am văzut că anul trecut Primăria Arad a anunţat că doreşte amplasarea monumentului pe terenul fostului Tricoul Roşu, acum vorbeşte despre amplasarea lui în Piaţa Catedralei. Dar cea mai bună soluţie ar fi amplasarea Monumentului Marii Uniri pe locul stabilit deja, respectiv pe lacul de la Pădurice. Nu cred că lacul este cea mai bună soluţie, dar pentru acea locaţie există autorizaţii, există documentaţii, există tot ce e nevoie. Orice altă locaţie va aduce necesitatea întocmirii unor noi avize, autorizaţii, iar noi nu mai avem timp pentru aşa ceva. Nu putem să mai tergiversăm amplasarea Monumentului Marii Uniri, nu mai avem timp, trebuie să sărbătorim centenarul Marii Uniri cum se cuvine”, a mai spus Caba. Avocatul Marian Gheorghe, prezent şi el la conferinţă, a spus că „ar fi ruşinos ca la 100 de ani de la Marea Unire, Aradul să nu aibă un monument care să marcheze evenimentul. E trist că de atâţia ani nu s-a mişcat nimic”. Referitor la ping-pong-ul cu monumentul, care ba e la Constanţa, ba la Bucureşti, ba în China, Samuel Caba a ţinut să precizeze că „sunt convins că Ministerul Culturii ştie exact unde e monumentul. Nu ar fi plătit trei milioane de euro fără ca să ştie unde este lucrarea”.