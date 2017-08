Când jandarmii arădeni devin îngeri

Într-o seară friguroasă de februarie, anul acesta, jandarmii arădeni au fost solicitați, prin numărul unic de urgență 112, să intervină pe faleza Mureșului, acolo unde un bărbat încearcă să răpească un copil. Apelul telefonic a fost dat de un grup de adolescenți care au asistat la o scenă în care un băiat striga că nu vrea să plece și un bărbat încerca să-l determine pe copil să meargă cu el. La prima vedere pare vorba despre o răpire, însă la o a doua privire…

Jandarmii au ajuns de urgență pe faleză, unde l-au găsit doar pe copil pentru că bărbatul plecase. În fapt, băiatul – de 11 ani – a povestit celor doi jandarmi că bărbatul este tatăl său, care a venit să-l îl ia acasă pe el și pe sora sa de 13 ani, aflată și ea pe mal. Copilul a povestit că a refuzat să meargă acasă pentru că acolo nu au curent electric. Jandarmii l-au luat pe băiat și pe sora sa și i-au dus acasă, la adresa indicată de ei.

Aici l-au întâlnit și pe tatăl celor doi și erau hotărâți să-i aplice acestuia o amendă pentru lăsarea minorilor nesupravegheați, însă, în urma discuțiilor avute cu bărbatul au descoperit că acesta își creștea, de mai bine de patru ani, singur copiii, că fosta soție, de care a divorțat, este de negăsit de un an și jumătate și că despre plata unei pensii alimentare nici nu poate fi vorba, că nu au curent electric, apă caldă, gaz, frigider, iar de curând capul familiei a rămas fără serviciu.

Bărbatul a povestit jandarmilor că a încercat să lucreze cu ziua pentru a avea ce le pune pe masă copiilor, că și-a dedicat timpul creșterii celor doi copii și că nu s-a gândit vreo clipă să-i abandoneze. Și nici jandarmii nu i-au mai abandonat de atunci.

Firma de pază la care era angajat tatăl celor doi copii s-a închis, iar el a fost pus pe liber, iar munca cu ziua de abia le asigura copiilor mâncarea cea de toate zilele. Și au trăit așa, fără curent, gaz și alte utilități, atât de la îndemână pentru alții, până i-au întâlnit pe cei doi jandarmi. Cu ușurință, aceștia puteau să-i scrie o amendă contravențională tatălui celor doi copii și să plece fără să le pese. În schimb, cei doi au început să aibă grijă de cei doi copii. Primul lucru a fost plata datoriilor către ENEL și racordarea la curentul electric. În actul lor caritabil, cei doi jandarmi au mai implicat inspectoratul, colegii, prietenii, cunoștințele, iar unii care au vrut să dea o mână de ajutor au venit singuri. Așa se face că un cabinet medical, care nu a dorit să-i fie menționat numele, s-a angajat să plătească de acum încolo factura de curent a familiei. Tatăl celor doi copii nici măcar nu vede factura, reprezentanții cabinetului medical cerând să le fie aduse facturile direct lor, în fiecare lună.

Frigider și boiler

Unul dintre jandarmi a adus un frigider de acasă și l-a montat în locuința tatălui și a celor doi copii. Acum, urmează să le aducă un boiler pentru apa caldă și să le achite datoriile la EON, urmând racordarea la gaz pentru că vine iarna iar copiii au nevoie de căldură.

Plutonierul major Cristian Năstase, jandarmul care le-a adus frigiderul și boilerul, printre alte lucruri, vorbește despre despre cei doi copii ținând capul plecat. Nu vrea recunoștință, pentru el și colegul său părea pasul normal de făcut după ce au descoperit greutățile familiei. „S-a desființat firma la care a lucrat ca agent de pază și am zis să încercăm să-i ajutăm mai ales că tatăl nu e consumator de alcool, nu fumează. Ne-am implicat, am adunat bani cum am putut, de la colegi, de la prieteni, de la cunoștințe, i-am racordat la energia electrică, le-am adus alimente și de atunci ne-am implicat să-i ajutăm. Și pe viitor noi o să-i ajutăm. Acum sunt în procedura de racordare la gaz, pentru că vine iarna și copiii au nevoie de căldură. Mama lor a divorțat de tată în urmă cu patru ani și de un an și jumătate nu se știe nimic de ea. A dat-o în judecată pentru pensie, dar nu o poate găsi nimeni de un an și jumătate, e plecată prin străinătate. Tatăl se descurcă destul de greu, e agent de pază, câștigă 1.200 de lei, e foarte greu cu doi copii. Fata are 13 ani, învață foarte bine, are bursă la școală pentru studii”, a povestit plutonierul major Năstase.

Pentru că se apropie un nou an școlar, jandarmii vor avea grijă ca cei doi frați să aibă tot ce le trebuie. Vestea bună este că, între timp, tatăl și-a găsit un nou loc de muncă. Cei interesați să dea un mic ajutor tatălui și celor doi copii, pot suna la Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad la numărul de telefon 0257.514.950.