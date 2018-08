Ce vrea să ascundă Prefectura în scandalul Via Carmina?

Interesele s-au schimbat? Informaţiile nu sunt date publicităţii? Au apărut date noi? Acestea sunt doar câteva dintre nenumăratele întrebări pe care reprezentanţii mass-media şi le-au pus în momentul în care nu au fost lăsaţi să intre în Sala Rotondă a Prefecturii, acolo unde a avut loc o întâlnire referitoare la situaţia din cartierul Via Carmina. Luni, Prefectura anunţa triumfătoare că va fi mediator între DRDP Timişoara, dezvoltatorii imobiliari şi primăria Vladimirescu. În cadrul unui comunicat de presă, jurnaliştii erau chemaţi marţi, 7 august, la ora 10:00, pentru a asista la întâlnirea care trebuia să rezolve problema drumurilor închise spre cartierele Via Carmina şi Europa. Numai că, surpriză!, după ce au ajuns la conferinţă, reprezentanţii mass-media au fost anunţaţi că nu vor avea acces la discuţii. Motivele? Dintre cele mai puerile. Şefa cancelariei prefectului, Florina Vasilescu, a spus că nu sunt suficiente locuri în Sala Rotondă, sală care poate găzdui peste 100 de persoane. În schimb, prefectul Florentina Horgea a spus că nu vrea ca ziariştii să piardă mult timp, pentru că nu se ştie cât va dura şedinţa. Cele două nu s-au înţeles nici măcar asupra motivelor pentru care au interzis presa la o întâlnire de real interes. Asta, menţionăm încă o dată, după ce Prefectura a lansat invitaţia către ziarişti. Ce se discută la respectiva întâlnire? Din păcate, nu vă putem spune, pentru că nu am fost lăsaţi să asistăm. Cele două doamne ale Prefecturii Arad au schimbat regulile jocului din mers şi ne-au anunţat că, dacă dorim informaţii, putem participa la o conferinţă de presă ce va fi organizată ulterior. Vom merge şi acolo. Numai că de acolo vom putea relata doar ce vor ei să ne spună, nu ce s-a discutat la întâlnirea de la Prefectură.