CET Arad reia producţia de energie termică pentru arădeni

ARAD. Curând, Aradul îşi va pierde nefericitul statut de „oraşul cu cea mai scumpă căldură pentru populaţie”. Preţul gigacaloriei va scădea de la 391,74 de lei, cât este acum, la 280,77 de lei. Vorbim, aşadar, de un preţ cu 28,3% mai mic. „Circa 30%”, zice Primăria. Oricum, noul preţ – care va intra în vigoare începând de la 1 noiembrie 2019 – se apropie de cel practicat în sezonul rece trecut: 273,85 de lei. Diferenţa de 2,5% e nesemnificativă…

„Îndelungi negocieri”

Cum a devenit posibilă ieftinirea gigacaloriei? În urma unor îndelungi negocieri care au avut loc între reprezentanţii Primăriei, CET Hidrocarburi şi CET Arad. Astfel s-a ajuns la semnarea unui contract ce prevede achiziţionarea de către CET H a agentului termic produs de CET Arad.

„În urma negocierilor deloc simple avute până acum s-a ajuns la această înţelegere care sper să fie de bun augur, nu doar juridică, ci şi faptică, astfel încât să avem un preţ al gigacaloriei cu 30% mai mic decât este în prezent. Sper ca în perioada rece cele două entităţi să se ţină de cuvânt, iar arădenii să beneficieze de un agent termic la un preţ decent. În paralel, noi continuăm investiţiile în reţele şi în retehnologizarea CET Hidrocarburi, astfel încât să reducem pierderile înregistrate în prezent” – a declarat primarul interimar Călin Bibarţ.

CET Arad investeşte în modernizare

Cum de a ajuns CET Arad în situaţia de a produce din nou energie termică pentru oraş? Potrivit directorului Sorin Bogoşel, odată cu intrarea în insolvenţă, societatea şi-a făcut un plan de reorganizare astfel încât să devină din nou profitabilă. Unul din creditorii importanţi ai companiei – o firmă cu capital românesc, care doreşte să rămână anonimă deocamdată – a decis că merită să investească în producerea energiei electrice şi termice şi a propus comitetului creditorilor angajarea unui consultant de specialitate. Acest consultant a întocmit planul de afaceri după care CET Arad se ghidează în momentul de faţă.

Până în prezent, creditorul a făcut investiţii de 400.000 de euro în centrala termică de la marginea oraşului şi plănuieşte să le extindă până la un milion de euro. Ce s-a făcut şi ce se va face? „Până acum creditorul a investit în modernizarea sistemului de reglaj la turbina de abur, care va aduce un aport în modul de acţionare şi va creşte rapiditatea creşterilor de sarcină, respectiv a descărcărilor în funcţie de chemarea la serviciile tehnologice de sistem. Diferenţa până la un milion de euro va merge pe închirierea, pe durata a trei ani de zile, a unor noi instalaţii de producere în sistem de cogenerare” – a detaliat directorul general al CET Arad.

26.000 de apartamente racordate

Aşadar, începând din noiembrie, CET Hidrocarburi va cumpăra agentul termic de la CET şi o va furniza populaţiei municipiului Arad. Potrivit directorului CET Hidrocarburi, Victor Ciulean, în luna martie a acestui an, 26.000 de apartamente sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire a oraşului, plus instituţii, plus agenţi economici.

Interpelat în legătură cu pierderile CET Hidrocarburi, directorul Victor Ciulean a precizat că „însumate, pierderile cu transportul şi distribuţia ajung undeva la 37%”. Cauza pierderilor de pe reţele o constituie instalaţiile termice învechite. Cine plăteşte aceste pierderi? „Momentan, sunt prinse în tariful de facturare” – răspunde directorul general al CET Hidrocarburi. Adică le plătesc consumatorii.

Dar… să nu ne îngrijorăm prea tare: totul va fi perfect peste câţiva ani, când se vor finaliza investiţiile Primăriei în reţeaua de termoficare.

Arad vs. Oradea

Că tot s-au făcut comparaţii între CET-urile din Arad şi cel din Oradea, primarul Călin Bibarţ a confirmat că „într-adevăr, sunt înaintea noastră cu retehnologizarea acolo”, dar a ţinut să atragă atenţia asupra faptului că în Oradea nu a existat reţea de gaz în oraş şi nici nu a fost permisă dezvoltarea reţelelor de gaz în oraş „astfel încât au avut un număr de clienţi captivi. Şi una e să ai 40.000-50.000 de consumatori, alta e să ai 20 şi ceva de mii.” În privinţa preţului gigacaloriei, „scorul meciului” Arad-Oradea este 280,77 la 276,15. Aproape egal, deci.