În Euroregiunea de la Deva s-au remarcat: Alexandru Dorgoşan, loc I şi Angelo Bătrân, loc 2 – ambii la categoria de vârstă Under 14; Iustin Rus şi Julian Bătrân, loc I şi Darius Let, loc III – toţi la Under 16.

„Toţi au luptat extraordinar şi vor căuta să obţină medalii în finala naţională. Ce poate fi mai frumos pentru un antrenor decât să asiste la o finală de categorie între doi sportivi ai lui, Alexandru şi Angelo” – spune Cristian Rus.