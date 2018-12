Claudia Boghicevici renunță la fotoliul de vicepreședinte al Consiliului Județean Arad

Consiliul Județean Arad va rămâne fără unul din cei doi vicepreședinți. Claudia Boghicevici va demisiona din această funcție după ce a câștigat un post de auditor public extern (profil economic) la Curtea de Conturi a României, Structura Centrală. Concursul s-a desfășurat începând din 20 august și se va finaliza la 14 decembrie.

Curtea de Conturi a scos la concurs 31 de posturi de de auditor public extern – profil economic – pentru structura Centrală. Concurența a fost mare: 6 candidați pe un loc. Nu mai puțin de 187 de persoane din întreaga țară s-au luptat pentru tentantele posturi. Claudia Boghicevici s-a clasat pe locul 9, obținând media 9,16 (9,10 la proba scrisă și 9,23 la interviu). Este un rezultat onorant care îi asigură Claudiei Boghicevici un loc de muncă pe care și l-a dorit foarte, foarte mult.

„Am dorit foarte mult să îmi continui cariera profesională în domeniul în care am început. Consider că în politică am făcut tot ce am putut în 15 ani. Prin experiența acumulată atât în Executiv, cât și în Legislativ, pot să ajut mai mult cetățenii, administrația din poziția aceasta. O să pun de o parte politica. În momentul în care voi fi chemată să semnez contractul, îmi depun demisia din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean” – a declarat pentru Jurnal arădean/ Aradon, Claudia Boghicevici.

Claudia Boghicevici are 43 de ani și este, de profesie, economist. A reprezentat PNL Arad în Parlamentul României, iar în anul 2012, timp de câteva luni, a deținut funcția de ministru al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale (în guvernul Mihai Răzvan Ungureanu). Este vicepreședinte al CJ Arad din 2016.

Pleacă și Levente Horvath de la AJOFM

Pe lângă cele 31 de posturi din Structura Centrală, Curtea de Conturi a României a scos la concurs și două posturi de auditor public la Camera de Conturi Arad. Nouă candidați s-au bătut pentru cele două locuri, învingători ieșind Diana Sabina Ulici și Levente Akos Horvath (fost subprefect, în prezent director adjunct la AJOFM Arad). Carmen, Lucuța, manager al Spitalului Județean, a fost declarată respinsă la acest concurs.