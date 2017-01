Copilul din Arad care fură cu ştirea Poliţiei

Un copil de numai 13 ani a băgat spaima în locuitorii cartierului Sânicolau Mic, dar şi a zonei Subcetate, după ce a dat mai multe spargeri. A furat tot ce i-a picat în mână, de la telefoane sau laptop-uri, la televizoare sau sume uriaşe de bani. Neoficial, până în prezent, spun locuitorii din Sânicolau, pagubele se ridică la aproximativ 50.000 de euro. Mai ciudat este, însă, faptul că Poliţia a deschis mai multe dosare penale pe numele copilului, dar nimeni nu poate să îi facă nimic. Un vid legislativ, lipsa unor prevederi legale, îi obligă pe poliţişti să îi dea drumul ori de câte ori îl prind. Povestea lui Ionuţ, hoţul de 13 ani, ne-a fost relatată de mai mulţi locuitori ai cartierului Sânicolau Mic. „Lumea este terorizată de el. Unde găseşte câte o casă deschisă intră şi fură tot ce prinde. Alteori, sparge geamurile să intre în case. A spart chiar şi câte trei locuinţe într-o zi. Pagubele se ridică la zeci de mii de euro. Noi nu avem ce să îi facem. Chemăm Poliţia, se face cercetarea, se stabileşte vinovatul, dar băiatul este lăsat liber în continuare”, ne spune un arădean. Teoretic, într-un sistem decent, un asemenea copil nu are ce căuta pe stradă. Dar lacunele legislative de la noi fac imposibilă reeducarea lui Ionuţ, lucru recunoscut de toţi cei implicaţi. Problemele cu Ionuţ sunt vechi, acesta se află sub monitorizare, dar nimeni nu îl poate opri de la furtişaguri.

Ionuţ este recunoscut de mai multe instituţii ale statului drept un copil problemă. Acesta este monitorizat încă de pe când avea 9 ani. Potrivit surselor noastre, mama copilului este plecată la muncă în străinătate, iar tânărul locuieşte cu bunica lui. Dar aceasta este total depăşită de situaţie. Ionuţ a început să fure pe la 9 ani. A fost prins de poliţişti, se află şi în evidenţele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, a fost chiar plasat în Centrul pentru Primirea Minorilor de pe strada Udrea, dar a fugit de aici. Cei de la DGASPC îi acordă consiliere, dar degeaba. Copilul fură tot ce prinde de câţiva ani încoace. Şi nimeni nu îi poate face nimic.

Legea care îi dă pace

După cum am specificat deja, Poliţia are cunoştinţă despre copilul care dă spargere după spargere în Sânicolau, Subcetate şi chiar în Aradul Nou. „Au fost întocmite mai multe dosare penale pentru faptele probate pe numele copilului. Dar are numai 13 ani şi nu răspunde penal în faţa legii”, ne-a spus Claudia Iuga, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad. Poliţiştii recunosc faptul că sunt legaţi de mâini şi de picioare din cauza vidului legislativ care nu le permite să ia nicio măsură împotriva hoţului dovedit. Şi asta numai pentru faptul că Ionuţ are 13 ani. Potrivit legii, până la vârsta de 14 ani, minorii nu răspund în faţa legii şi nu pot fi traşi la răspundere, indiferent de fapta pe care o comit. Legea spune că minorii sub 14 ani nu au discernământ. Adică nu sunt conştienţi de faptele pe care le fac. Drept urmare, Ionuţ a fost dovedit că a furat din mai multe case, dar nimeni nu poate să îi facă nimic. Nici Poliţia şi nici DGASPC. Pentru că tânărul nu poate fi reţinut împotriva voinţei lui de nicio instituţie. Aşa că arădenii speriaţi de faptul că ar putea cădea victimele micuţului hoţ trebuie să se teamă în continuare. Nimeni nu are ce să îi facă lui Ionuţ. Mai mult decât atât, nici măcar părinţii copilului nu pot fi traşi la răspundere. Pentru că, din nou potrivit legii „şchioape” din ţara noastră, părinţii sunt responsabili civilmente, nu şi în materie penală. Practic, nici părinţii nu plătesc pentru faptele comise de adolescent. Drept urmare, Ionuţ are… liber la furat.

Singurele sfaturi

Ce pot să facă cei de la IPJ? Mai nimic. Dar reprezentanţii Poliţiei vin cu sfaturi pentru arădeni: „să închidă şi să asigure uşile, să închidă geamurile. Să nu povestească unde şi când pleacă de acasă. Să îşi asigure casele cât pot de bine”. Sfaturile ar trebui luate foarte în serios de arădeni. Pentru că, deşi ştiu cine e hoţul, poliţiştii nu pot să facă nimic.