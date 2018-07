Coșmar provocat de cetârne în Arad! Opt indivizi au cerut 21.000 de lei unei femei

„Nu pot să-mi dau seama cum am putut să deschid ușa unor asemenea oameni”, își începe femeia povestea. Metoda, atât de cunoscută în Arad, și atât de necunoscută femeii care de zeci de ani trăiește peste hotare, i-a provocat un șoc. Din păcate, femeia a aflat, miercuri 4 iulie, pe propria-i piele metoda „cetârnașilor” din Arad, adică acei indivizi care bat din ușă în ușă, oferindu-se să curețe sau să înlocuiască cetârne, cerând la sfârșitul lucrărilor sume exorbitante. „Țintele” lor preferate sunt pensionarii, oameni care nu pot riposta, oameni de bună credință. Nu puțini au fost cei care au sunat la telefonul redacției Jurnal arădean povestind cum au căzut victime acestor „cetârnași”, trezindu-se cu sume de plată de ordinul miilor de lei pentru lucrări nesemnificative sau pentru lucrări pe care nici nu le-au cerut. Puține plângeri au fost însă depuse la Poliție pe această temă, oamenii temându-se să aleagă calea legală împotriva acestora.

Însă în cazul pe care îl vom prezenta, Poliția a fost chemată la fața locului, la fel și inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad. Autoritățile nu au reușit să facă mare lucru, fiind în faza de cercetare, stabilire etc. Între timp „cetârnașii” o agasează pe femeia care a refuzat să le plătească 21.000 de lei pentru lucrări pe care, susține ea, nu le-a cerut.

Joi dimineața, aceștia s-au prezentat la ușa casei femeii, au bătut cu pumnii în geam și au sunat la poartă. Temerea femeii este că ei se vor întoarce, că nu se află în siguranță în propria casă și că nu poate ieși în oraș.

Femeia ne-a povestit că nu ar fi apelat la aceste persoane și nici nu a făcut în primă instanță, ci a sunat la câteva firme pentru a întreba dacă în domeniul lor de activitate intră și repararea unei porțiuni de jgheab. Pentru că nicio firmă nu face asemenea lucrări mici, lucru pe care reprezentanții acestor societăți comerciale l-au precizat femeii, aceasta a apelat la „cetârnașii” , amintindu-și că aceștia au abordat-o în trecut în timp ce efectuau o lucrare la o casă învecinată. Așa că femeia s-a dus la bancă, a scos din cont 1.200 de lei, convinsă că reparația nu va depăși această sumă și a apelat la „cetârnași”. „De lucru era pe un metru liniar. Trebuia lipit șorțul de la acoperiș în jgheab și în curte pe o porțiune de 20 de centimetri. Cum au fost ploile astea am văzut că e perdea de apă și am hotărât să-i sun, să vină să repare. Am vorbit cu băiatul acela la telefon și mi-a spus că a doua zi dimineața, la ora 8:00 o să vină. Dimineața au venit două persoane cărora le-am spus clar: <<Acolo reparați și dincolo, pe porțiunile acelea>>. Eu am intrat în casă. Când s-au urcat pe scară au văzut că de la vecina sunt pline jgheaburile cu ţepi de brad și mi-au spus <<Sunt pline jgheaburile. Ăsta ar trebui toaletat>>. Le-am spus să-l toaleteze, să nu mai cadă țepi de brad în jgheab. Au pus scara, au toaletat un pic bradul, au scos câteva crengi în stradă și mi-au spus că le duc ei. Eu am venit înapoi în casă. Vorbeam cu soțul pe Skype și el mi-a cerut să vadă cum au tuns bradul – și când i-am arătat îmi spune: <<Ăștia ce fac acolo? Demontează casa?>> și am vrut să ies afară, însă în același timp a venit poștărița și mi-a spus că am de semnat câteva hârtii pentru pensie. Când i-a văzut pe băieți ce lucrează mi-a spus <<Doamnă, opriți tot ce faceți că ăștia sunt niște hoți. Eu am cinci pensionari la care au făcut același lucru. O să vă facă niște facturi enorme! De ce vă schimbă toate jgheaburile în față?>>. Eu am fost șocată. I-am spus: <<Cum să-mi schimbe jgheaburile în față?>> și când ies afara pe trei sferturi erau puse jgheaburi noi. Și am început să strig: „Stop! Nu mai faceți nimic!”, ne-a povestit femeia.

„Au declarat că eu le-au spus că schimbe tot”

Aceasta și-a continuat povestea: „Ei au spus că eu le-am cerut să le schimbe. Eu n-am spus așa ceva. Și în tot acest timp, ei îmi desfăceau cetârnele. Atunci am pus mâna pe telefon și mi-am sunat avocatul și el mi-a spus să stopez totul și să-i dau afară. Am spus că nu am cum să-i dau afara pentru că sunt opt inși. Au venit doi și într-o oră au fost opt. Atunci mi-a spus să sun la Poliție. În trei minute a și ajuns un echipaj format din trei persoane, au făcut o constatare, le-au luat actele, i-au întrebat cine sunt și au plecat. Eu i-am chemat în casă, dar mi-au transmis: „Noi n-avem nimic de spus doamnă. Noi ne-am făcut treaba”. Atunci i-am întrebat ce se va întâmpla pe mai departe, ce ar trebui să fac. Mi-au spus că eu nu trebuie să fac nimic << că noi facem mai departe>>. Dar ce fac ei? Nimeni nu vorbește clar să-ți spună: <<Ăsta este parcursul, ăsta este protocolul>>. La Poliție, cei care mi-au demontat cetârnele au declarat că eu le-au spus să o facă. În timp ce eu le spuneam să nu mai lucreze, să înceteze, Poliția stătea și se uita. Cum? Poliția nu poate să spună <<Stop! Nu se mai face nimic!>>. Eu n-am avut nicio putere să-i opresc. Adică eu te chem să-mi sudezi un metru de jgheab și 20 de cm în curte și dai toate jgheaburile mele jos și spune la Poliție că eu le-am cerut. Ei i-au ascultat și au plecat. Nici nu cred că au înțeles care e situația”.

ITM și „factura” de 21.000 lei

La fața locului au venit și inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Arad. „Nu știu cine a trimis și doi inspectori de la ITM aici, dar au venit. Unul singur avea acte de lucru, ceilalți nimic. Le-au luat declarații, cam o oră a durat. Mi-au spus că le-au făcut dosarele, că i-au controlat și că acuma își urmează și ei cursul anchetei. Cei doi inspectori de la ITM mi-au spus: <<Doamnă, nu vă putem lăsa cu opt persoane în casă>>. Apoi le-au cerut să-mi dea factura cu ce am de plată. Nu voiau să o facă și inspectorii nu voiau să plece până nu îi vedeau pe ei afară. Le era frică să mă lase cu ei. Și să vedeți ce <<factură>> au lăsat: un bilet pe care mi-au scris materialele și suma. Până la urmă au plecat. Le-am spus că nu le dau niciun ban. Ei mi-au spus: <<Doamnă, dați-ne măcar jumătate!>>. Totalul pe care l-au făcut ei pe foaia asta de hârtie e 21.000 de lei”.

„Miercuri, 4 iulie, a fost solicitat un echipaj de la Ordine Publică pe strada Mihai Eminescu. În urma discuției purtate atât cu reclamanta, cât și cu persoanele reclamate s-a ajuns la un consens cu privire la cele reclamate, nefiind necesară luarea măsurilor legale. Reclamanta nu a revenit cu apeluri ulterioare cu privire la această speță”, a precizat agent șef adjunct Claudia Iuga, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Arad.

Nu a scăpat de „cetârnași”

Femeia nu a scăpat însă de „cetârnași”. Joi dimineața aceștia s-au prezentat la ușa ei, au bătut cu pumnii în geam, au bătut cu pumnii în ușă și au sunat-o pe telefon. „Joi dimineaţa au fost doi băieți la vreo aproximativ 20 de ani și au sunat. Apoi s-au urcat într-o mașină și au plecat. După zece minute au venit alții și au început sa dea cu pumnii în ușa. Au plecat la un moment dat”, a mai povestit femeia. Ce e de făcut dacă aceștia se reîntorc la imobilul în care locuiește femeia? Poliția recomandă apelarea de urgență a numărului 112.