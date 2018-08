Costea a părăsit Aradul! Unde sunt investitorii?

A încercat ceva cu persoane din Portugalia, dar cei de la UTA nu mai pot fi păcăliți așa ușor. Costea a văzut că arădenii nu au mușcat momeala și a plecat la București. Din acest moment, el nu mai reprezintă UTA, a și fost rugat să nu se mai prezinte că face parte din conducerea clubului arădean. De fapt, Ionuț Popa ne-a și declarat, la prezentarea lotului de jucători, că Marian Costea nu a avu – de fapt – nicio funcție oficială în club.

“Am tot așteptat să vină domnul Costea cu investitorii, să mă dea afară, pe mine, dar și pe domnul Meszar. Am tot așteptat, dar degeaba, așa că am semnat contractul cu UTA. Pe un an, cu clauze serioase, dacă eu plec de la echipă, sau dacă UTA mă dă afară. Mi-am permis să semnez acest contract cu oamenii din conducere, deoarece Costea, sau cum îl cheamă, nu a avut niciodată o funcție oficială în club” – ne-a declarat Ionuț Popa.

Cei de la UTA nu-l mai așteaptă pe Costea la club, decât dacă se ține de cuvânt și aduce investitorii aceia serioși despre care a tot vorbit în gol până acum. Fără finanțare viabilă, Costea nu mai are ce căuta în Arad, așadar nici prin preajma clubului UTA.