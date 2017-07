Cu bicicleta prin munți: peisaje unice, viteză și multă adrenalină

Filmarea acestei ture a fost efectuată în urmă cu trei ani de zile, însă abia acum a fost terminat și montajul. Arădenii au ales să pedaleze spre vârful Bihorul – 1849 de metri din Munții Apuseni, cel mai mare vârf din acești munți. De reținut este faptul că aceste mici excursii pot fi reeditate de orice arădean care iubește bicicleta, o noapte sub cerul liber la cort și mâncare în desagă de acasă. Totuși, nu oricine poate practica clismul montan, repectiv downhill, ce înseamnă coborârea cu bicicleta, cu cea mai mare viteză posibilă, a unei pante. Doritorii au nevoie în primul rând de o bicicletă specială pentru astfel de coborâri (cu telescoape, frâne pe disc etc.), de echipament adecvat de protecție, precum cască, cotiere, genunchere etc., dar mai ales curaj și multă, multă exepriență.

Bonusul unei astfel de ture, pe lângă faptul că poți să parcurgi pe bicicletă sute de kilometri, pe trasee de creastă unice, este de fapt adrenalina pură oferită de coborârea în viteză pe poteci înguste, coborâre denumită tehnic și „downhill”. De această dată, bicicliștii au ales să pornească din comuna Vârfurile. Deoarece cuvintele sunt de prisos, vă invităm, așadar, într-o excursie inedită vizionând materialul video și poate, de ce nu, veți alege într-o zi o astfel de excursie de două zile cu bicicleta și cortul.