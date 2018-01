Despre supravieţuirea miraculoasă a fetei prinse sub tramvai

În urmă cu o săptămână vă informam în legătură cu un incident înfiorător care a avut loc în staţia de tramvai de la teatru: o fată de 12 ani a fost prinsă sub tramvai! Traversase şoseaua pe un sens de mers şi se grăbea, împreună cu o prietenă, să prindă verde şi la celălat sens. Fetele nu au luat în calcul faptul că la trecerea peste liniile de tramvai (dintre cele două sensuri de mers destinate maşinilor) semaforul indica… roşu. Una dintre ele a apucat să se oprească, cealaltă nu. A fost lovită în plin şi a ajuns cu tot corpul sub tramvai, fiind târâtă nu mai puţin de 16 metri până în staţie. Pompierii arădeni au avut de îndeplinit una dintre cele mai dificile misiuni, pe care au executat-o cu succes în 15 minute. Faptul că fata a supravieţuit li se datorează atât lor, cât şi… unei stele din cer, după cum spune directorul Companiei de Transport Public (CTP) Arad, Claudiu Godja.

Cum a fost posibil?

Iată cum s-a întâmplat şi care sunt explicaţiile… tehnice ale miraculoasei supravieţuiri a fetei: „Ea a traversat trecerea de pietoni dinspre Vodafone, nu a fost atentă absolut deloc – tramvaiul a sunat, au strigat oamenii din staţie, colega ei s-a oprit… Ea a păşit efectiv în faţa tramvaiului. Tramvaiul a lovit-o cu partea din faţă, a trântit-o la pământ, după care a trecut peste ea. Probabil a agăţat-o de haine undeva, în zona pieptului, şi a târât-o 16 metri în aceeaşi poziţie. Când a lovit-o tramvaiul, ea a căzut cumva cu capul în sensul de mers al tramvaiului, intrând cu picioarele sub tramvai. Tramvaiul a venit peste ea mai întâi peste picioare, bazin, piept şi de acolo nu a mai intrat sub boghiu, a târât-o. Cum a fost posibil să supravieţuiască? În primul rând, a fost statura ei foarte firavă. Acolo, între sol şi partea de sub boghiu, e o distanţă de până în 20 de centimetri. Apoi, boghiul are în partea dreaptă o carcasă a reductorului. În partea stângă, pe roată, are un loc mai gol. Exact acolo, în partea stângă, între cutia reductoarelor şi roată, a intrat fata. Tramvaiul a urcat peste ea, peste picioare, şi nu a ajuns până la cap… pentru că nu ar mai fi trecut şi capul, corpul s-a mai aplatizat un pic… A intrat sub tramvai exact în singurul loc în care putea supravieţui. E miraculos. Stea în cer a avut. În realitate, se întâmplă foarte puţine situaţii de genul acesta” – a subliniat, pentru Jurnal arădean/ Aradon, Claudiu Godja, director al CTP Arad.

La Timişoara

Aşa cum vă informam în urmă cu o săptămână, diagnosticul medical pus fetei a fost extrem de uşor, raportat la situaţia în care s-a aflat. Ea a suferit o minimă fractură apofiză transversală T1 dreaptă (la coloana dorsală), fractură fără deplasare la nivelul hemisacrului drept, fractură cu deplasare la nivelul hemisacrului stâng (la coloana lombară) şi contuzii la nivelul picioarelor. Deşi situaţia ei nu a impus, la solicitarea părinţilor, fata a fost transferată la spitalul din Timişoara a doua zi după incident.