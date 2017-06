Doamnele liberale au organizat și în acest an un eveniment special pentru Ziua Copilului!

Copiii împreună cu părinții au avut parte de costumații haiose, poze la minut, oglinzi masive, dans și muzică în parcul Pădurice. „Este o tradiție ca în fiecare an organizația doamnelor liberale să creeze un eveniment special pentru copii, dar și pentru adulți. Pentru o zi, cu toții am fost copii, am intrat în rolurile celor mici și ne-am simțit minunat. Cel mai important a fost faptul că am reușit să aducem fericire, bucurie și multe zâmbete familiilor prezente, care au plecat acasă cu un mic suvenir, sub forma unei fotografii a zilei petrecute împreună. Felicitări doamnelor din PNL Arad pentru dedicarea și munca depusă la această acțiune! Le mulțumim consilierilor locali, Geanina Pistru și Mariana Cismașiu pentru că au fost și de această dată alături de noi. La mulți ani tuturor copiilor!” a declarat Adina Dumitrean, consilier local PNL.