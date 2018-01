Doi urmăriţi internaţional şi unul general, prinși la frontiera Nădlac II

NĂDLAC. Cei trei s-au prezentat la control la același Punct de Trecere a Frontierei: Nădlac II – Csanadpalota. Primul sosit a fost Ionuț C. de 24 de ani, din județul Vrancea. În urma verificărilor s-a stabilit că acesta avea emis pe numele său un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul circulaţiei, având de executat o pedeapsă privativă de libertate de 1 an şi o lună. Vasile B. în vârstă de 40 de ani, din județul Bacău s-a prezentat al doilea la controlul de frontieră. În urma acestuia, poliţiştii de frontieră au constatat că pe numele bărbatului era emis de autorităţile din Italia, un mandat european de arestare, pentru săvârşirea de infracţiuni contra proprietăţii. Cel de-al treilea român – Ionuț C. de 38 de ani, din județul Gorj – avea emis pe numele său un mandat european de arestare pentru infracțiuni contra proprietății, mandat emis de autoritățile din Germania.În toate cele trei cazuri, bărbații au fost predați unor echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, în vederea luării măsurilor legale ce se impun.