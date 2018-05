Dorel Căprar: „Creșterea economică de 4% arată că avem o guvernare eficientă“

„Primele date publicate de INS, care arată că România are o creștere de 4% pe primul trimestru din acest an, demonstrează că avem o guvernare eficientă și că programul PSD-ALDE își arată lună de lună roadele. După creșterea record de anul trecut, pe primul trimestru din acest an România este în primele 5 economii care au crescut la nivel de Uniune Europeană, având un avans consistent față de media europeană de 2,4%.

În ciuda campaniei de dezinformare pe care o desfășoară opoziția de luni bune, în ciuda declarațiilor președintelui Iohannis, care în urmă cu o săptămână anunța apocalipsa, datele oficiale ne arată că Guvernul Dăncilă își face datoria și își duce la îndeplinire promisiunile. De la preluarea guvernării și până în prezent, datele oficiale ne arată că s-au creat peste 92 de mii de locuri de muncă, 1,7 milioane de români au beneficiat de creșterea salariului minim net cu 22%, alte 1,1 milioane de români au beneficiat de creșterea cu aproape 26% a pensiei minime garantate, iar salariu mediu net a ajuns de la 521 de euro, în decembrie 2016, la 581 de euro în prezent. Totodată, comparativ cu decembrie 2016, avem peste 695.000 de români care au ieşit din zona de sărăcie.

Iar semnele sunt în continuare încurajatoare, în ceea ce privește economia: avem o creștere de 13,7% a cifrei de afaceri din industrie, comenzi noi în industie mai mari cu 15,8% și un plus de 1,3 miliarde de euro la capitolul investiții străine directe“, declară deputatul Dorel Căprar, președintele PSD Arad.