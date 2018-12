Dorin Stanca: „România are nevoie de caractere, de elite!”

ARAD. Liberalul Dorin Stanca apreciază că România are nevoie de elite autentice. „Comparând trecutul cu prezentul, la sfârşitul anului Centenar, mai mult ca oricând altcândva, realizăm că România are nevoie de caractere, de elite. Centenarul ne-a prins mai dezbinaţi ca niciodată, lipsiţi de convingeri solide, maniere democratice, promovând impostura, conduşi de oameni capabili să fie văzuţi fără să aibă multe de arătat. Unde ne sunt personalităţile? Personalităţile adevărate. Unde sunt conducătorii dispuşi să înlocuiască interese private conjuncturale cu interesul naţional? Caracterele se formează în măsura în care ne asumăm într-un mod autentic şi consecvent valorile creştine pe care le afirmăm ca fiind proprii poporului nostru. Ţara noastră are nevoie de lideri autentici, personalităţi capabile să uite de sine pentru binele comun şi să devină modele, de oameni care ieşind din zona confortabilului, investesc permanent în formarea lor, făcând saltul de la mediocritate la excelenţă. Sună utopic? Istoria ne arată că se poate, de-a lungul timpului s-au ridicat oameni în naţiunea noastră pentru care binele public primează, oameni care, având o viziune au depăşit nivelul interesului imediat şi personal, ieşind din zona confortabilului, oameni care nu se mulţumesc cu mediocritatea. Când vom începe acest drum al reformării societăţii româneşti? La sfârşitul sărbătoririi Centenarului ar trebui să ne luăm răgazul pentru un moment real de reflecţie”, a declarat, prin intermediul unui comunicat de presă, Dorin Stanca, vicepreşedinte PNL Municipiul Arad.