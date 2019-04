Dumbrava Roşie e campioana cartierului Gai!

Astfel, zece echipe înscrise, fiecare alcătuite din elevi ai claselor 0-8, purtând numele unei străzi din cartier, au luptat pentru supremaţia cartierului Gai: Grupa A – Str. Izvor, Str. Fagului, Str. Cîmpineanu, Str. Nouă; Grupa B: Str. Ion Creangă, Str. Cîmpurilor, Str. Dumbrava Roșie și Str. Faurilor. Au mai concurat și două echipe alcătuite din elevi ai claselor 0-4: Str. General Doda și Str. Hatman Arbore.

Timp de patru ore, pe terenul de sport a Liceului cu Program Sportiv Arad (director George Mandache), echipele formate din câte trei jucători au luptat pentru premiile puse în joc.

Rezultate: Finala piticilor: General Doda – Hatman Arbore 2-0; Finala mică: Faurilor – Nouă 3-2; Finala mare: Dumbrava Roșie – Izvor 6-4. Echipa câștigătoare, Dumbrava Roșie, i-a avut în componență pe: Apetrei Alexandru, Gogea Marius și Covaci Bogdan. Premii speciale: Cel mai bun jucător – Gogea Marius (Dumbrava Roșie); Golgeter – Sterciuc Marcus (Izvor). Festivitatea de premiere a fost oficiată de Adrian Lucaci, președintele AJF Arad, Gabriel Hărduț, șef al Comisiei de Copii și Juniori a AJF Arad și de Bogdan Drecin, fotbalist și unul din sponsorii competiției.

Pe lângă AJF Arad, care a oferit medalii fiecărui jucător, dar şi cupe, diplome, dulciuri şi răcoritoare, au mai contribuit la reuşita competiţiei: ONG-ul Alt-Arad, 500 de lei; Piroș Security, trei mingi Joma și trei fanioane mari; fotbalistul Bogdan Drecin, echipament și fular cu Valencia; Berenz Travel, 9 rucsacuri sportive.

Echipa campioană a cartierului Gai (responsabil de proiect, Ioan Hamza) va participa la turneul final alături de celelalte campioane de cartiere din municipiul Arad.

„Ne bucurăm că am reuşit să demarăm şi în acest an o competiţie rezervată copiilor din cartierele Aradului. Privindu-le strălucirea din ochi, dragostea pentru sportul rege, avem speranţe că fotbalul are nu doar trecut, ci şi prezent şi viitor” – a spus preşedintele AJF Arad, Adrian Lucaci.