Falcă, în discuții cu Ambasadorul României la U.E.

BRUXELLES. Gheorghe Falcă a avut, marți, 10 septembrie, o primă întâlnire la cel mai înalt nivel cu Excelența Sa Luminița Teodora Odobescu, Reprezentant Permanent al României la Uniunea Europeană. Discuțiile dintre cei doi s-au desfășurat în sala de conferințe a grupului Partidului Popular European (PPE) din cadrul Parlamentului European și au avut ca scop dezbaterea mai multor teme de real interes pentru România.

„Am avut ocazia să discut direct cu E.S. doamna Luminița Teodora Odobescu, Reprezentant Permanent al României la Uniunea Europeană, abordând subiecte de actualitate europeană, dar și cele ce vizează direct România. E.S. doamna Odobescu mi-a prezentat punctul de vedere al României pe câteva componente, după cum ar fi BREXIT și efectul hotărârilor luate de către Marea Britanie, precum și dosarul de buget al Uniunii Europene, decizii care vor afecta direct și România”, a punctat europarlamentarul Gheorghe Falcă.

Discuțiile purtate în cadrul întâlnirii dintre cei doi au fost și în direcțiile schimbărilor climatice, extinderea digitalizării orașelor, statul de drept și politica externă a Uniunii Europene, vizând în special zona de extindere. „Am purtat discuții aplicate și în ceea ce privește activitatea din cadrul celor două comisii din care fac parte. Astfel, am dezbătut impactul pachetului de mobilitate și a efectelor imediate pe care l-ar avea aplicarea acestuia. Am convenit, alături de E.S. doamna Odobescu menținerea contactului între Parlamentul European și reprezentatul statului român, respectiv între mine ca europarlamentar și dânsa ca Ambasador, pentru a primi un punct de vedere oficial al statului român pe subiectul pachetului de mobilitate. În afara domeniului meu de activitate inclus în cele două Comisii, cea de Transport și cea de Petiții, am discutat și despre politicile agricole, un subiect extrem de important pentru România. Consider că trebuie să păstrăm o legătură cât mai strânsă cu toți reprezentanții statului român la Bruxelles pentru a putea prezenta în cel mai corect și direct mod interesele României”, a transmis Falcă.