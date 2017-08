Favorita și-a respectat blazonul

Alte cinci românce au obținut, miercuri, calificarea în turul secund al Trofeului Ilie Năstase, turneu internațional de tenis feminin cu premii în valoare de 15.000 de dolari, care îi așteaptă pe arădeni la Activ Club. Printre ele și Gabriela Ruse, favorita principală, care a trecut, ieri, fără probleme de cehoaica Gabriela Horackova, scor 6-1, 6-0, impresionând prin evoluția sa în forță, dar și prin realizările tehnice demne de locul pe care îl ocupă într-un clasament WTA live, 219!

În alte dispute de miercuri, cu implicare tricoloră: Miriam Bulgaru vs. Tamara Curovic (Serbia) 6-3, 6-3, Cristina Ene (fav. 4) vs. Maria Toma 6-2, 4-6, 7-5 – după două ore și 43 de minute de joc! -, Ilona Ghioroaie (8) vs. Ana Maria Luca Kiszner 6-0, 6-1 și Elena Bogdan – fosta finalistă la Roland Garros Junior, într-o finală cu Simona Halep – vs. N. Novotna (Cehia) 6-7(3), 6-2, 6-2 și Camelia Hristea vs. J. Luikham (India) 5-7, 6-4, 0-6.

Joi au loc disputele din turul doi, în două reuniuni, de la ora 9.30, respectiv 16.30, dar și semifinalele probei de dublu. „Îi așteptăm pe iubitorii sportului la meciuri, pentru a vedea pe viu o viitoare mare campioană, Gabriela Ruse, dar și alte tenismene de viitor”, ne-a declarat Anela Freer, directorul de turneu.

Programul zilei de joi

Terenul Central: ora 9.30 Ghioroaie vs. Spremo (Srb); Nu înainte de ora 16.30 E. Bogdan vs. Fetecău; Nu înainte de ora 18.00 Ruse vs. Gheorghiță.

Terenul 1: ora 9.30 Gavrilă vs. Svinos (Aus); Nu înainte de ora 16.30 Luikham (Ind) vs. Potocnik (Slo); Nu înainte de ora 18.00 Ene/Marinkovic (Rou/Srb) vs. Dănescu/Martinich (Ger/Chi).

Terenul 3: ora 9.30 Takamura (Jpn) vs. Ene; Nu înainte de ora 16.30 Bulgaru vs. Mihalijova (Svk); Nu înainte de ora 18.00 Spremo/Tutunaru (Srb/Rou) vs. Curovic/Zovincova (Cze).

Terenul 5: ora 9.30 Marinkovic (Srb) vs. Martinich (Chi).

Aventură încheiată

Arădeanca Anda Ghinga a părăsit onorabil tabloul de dublu, unde a făcut pereche cu elvețianca Aline Thommen, scor 3-6, 4-6 în compania cuplului Curovic/Zovincova (Serbia/Cehia).